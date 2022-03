Odbory vyzývají vládu, aby nerušila EET. Podnikání podle nich dělá férovější

Stanjura tvrdí, že zrušením EET vláda zbaví podnikatele zátěže. Evidence se totiž podle něj týká už jen menší části transakcí. „Výrazně rostou bezhotovostní platby. Ještě v roce 2017 to bylo dvacet procent, letos je to už šedesát a do tří let to má být osmdesát procent a EET eviduje jen hotovostní platby,“ vysvětluje ministr.

Předseda ANO a bývalý premiér, který EET zaváděl, nesouhlasí: „Slouží jako evidence a jako statistika, tak nechápu, proč tolik práce chtějí takhle zahodit úplně zbytečně.“

Proti jsou i odbory

Většina dalších ministerstev nebo úřadů, které se k normě v připomínkovém řízení vyjadřovaly, žádné připomínky nemá, nebo jen upřesňuje detaily novely. Zásadně proti zrušení elektronické evidence jsou ale odbory.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) by se EET v žádném případě neměla rušit. „Je to o podnikatelském prostředí a férovosti,“ říká. „Pro ty, kteří inklinují k nepoctivosti, to může znamenat ulehčení podmínek.“