168 hodin: Exprezident Václav Klaus se stal hvězdou ruské propagandy

V rozhovoru pro Frekvenci 1 minulý týden se bývalý politik na dotaz, zda masakr odsuzuje, vyjádřil vyhýbavě: „Já nevím, zaprvé já se tím neživím, že bych sledoval tyhlety obrázky. A prostě určitě jsou tragické. Na druhé straně by bylo dobře vědět, co z toho je skutečně autentická fotografie a záběr a co z toho nastylizovaná propaganda.“

Ve stejném duchu masakr v Buče zpochybňuje ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov: „Další očividný falešný útok byl proveden ve městě Buča v Kyjevské oblasti. Bylo zinscenováno divadélko, které se teď šíří všemi kanály a sociálními sítěmi,“ uvedl.

Nesouhlas senátní delegace

Podle předsedy senátního výboru pro zahraniční politiku, obranu a bezpečnost Pavla Fischera (nestr.) popírá Klaus realitu. „Tohle není názor, tohle je prostě nesmysl. To není v souladu s tím, co vidíme, co nám sami Ukrajinci říkají a co říká mezinárodní společenství,“ reagoval.

Sám Fischer v rámci senátní delegace navštívil minulý týden města Buča, Irpiň a Borodjanka, která se stala symbolem ruského vraždění bezbranných Ukrajinců.

Delegaci vedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Není problém se tam jet podívat, a kdyby někomu chyběla pozvánka, tak je to tak, že Ukrajinci jsou velmi rádi, pokud tam političtí představitelé přijedou. Podívají se na to, jak žijí, jaké utrpení zažívají a jaké hrdinství prokazují,“ uvedl s tím, že po zhlédnutí hrůz z místa nelze událost zpochybňovat.

„Je to neskutečně morálně podlé a zbabělé vůči těm lidem, kteří tam zahynuli, přirovnávat je k nějakým zinscenovaným figurám, to je absolutně amorální věc,“ reagoval další účastník delegace, analytik ze společnosti Evropské hodnoty David Stulík.