Povinnou vojnu provázela šikana režimu i mazáků. Ukončila ji až profesionalizace armády

Po revoluci dostala přednost profesionální armáda

Po sametové revoluci i rozpadu Československa pokračovala armáda do jisté míry v předlistopadových kolejích. Povinná vojenská služba pokračovala, ale postupem času byla krácena ze dvou let na 18 měsíců a později na rok. Také podmínky pro brance se proměnily, začalo se více dbát na jejich práva, sloužit mohli také blíže svému bydlišti a došlo i ke snížení případů šikany, i když se nedá říci, že by vymizela.

Ve společnosti k povinné vojenské službě i po revoluci přetrvával negativní postoj, který si veřejnost pěstovala celá desetiletí. K tomu se přidaly požadavky na úsporu v armádě. Se zvyšující se složitostí moderní výzbroje totiž přirozeně rostlo také množství profesionálních vojáků, kteří měli brance učit, jak se zbraňovými systémy zacházet. V mnohých zemích došlo k přeměně branecké armády na armádu profesionální právě díky rozrůstání se profesionálního jádra armády. Nemalé náklady pak představovala také výstroj i vybavení základními zbraněmi.

Největší náklady by si ale vyžádalo zajištění infrastruktury. Vojenské objekty, které česká armáda zdědila po své lidovědemokratické předchůdkyni, byly často v dezolátním stavu. Kasárna pocházela často z dob první republiky nebo i Rakouska-Uherska a opravit by je bylo nákladné. K tomu by pak bylo třeba zajistit i celé výcvikové areály odpovídající moderním standardům.