Švédsko po devíti letech obnovilo povinnou vojenskou službu pro muže i ženy

„Jsme tu, abychom bránili Švédsko. Potřebujeme vědět, jaké to je, když jde do tuhého,“ říká švédská rekrutka Linnea Alfredssonová. „Mám smíšené pocity. Zčásti je to zábava, zčásti nuda. A hlavně velká změna oproti civilu,“ dodává rekrut August Stuguby.

Švédsko bývalo v historii silnou vojenskou mocností, jeho vojska pronikla za třicetileté války až do Prahy, země několikrát ovládala velkou část Pobaltí. Ve 20. století se z ní naopak stal symbol neutrality a pacifismu. Zavedla profesionální armádu a v roce 2009 zrušila povinnou vojenskou službu.

Ovšem pět let na to zazněly první výstřely války na Ukrajině. Změnila se bezpečnostní situace a Rusko je stále aktivnější v Baltském moři, kde se častěji než dříve objevují jeho ponorky. „Situace se změnila – přišla ruská anexe Krymu, velký nárůst vojenské aktivity v naší bezprostřední blízkosti,“ vysvětluje švédský ministr obrany Jan Salestrand.