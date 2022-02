ŽIVĚ: Situace na Ukrajině je vážná. Evropa je krok od války, prohlásil Fiala

Pokud se Rusko k útoku odváží, má podle Fialy za to tvrdě zaplatit. „Jsme připraveni k nejtvrdším sankcím. Nevíme, jaký typ sankcí bude uplatněn podle toho, jak bude vypadat případná ruská agrese,“ sdělil Fiala. Státy Evropské unie podle něj budou velmi rozumně na jednání Ruska reagovat.

Fiala uznal, že by Česká republika zřejmě patřila k zemím, které by byly uvalením sankcí vůči Rusku více zasaženy. Pravděpodobně by podle něj dostala kompenzace.

Odpoledne zároveň zasedá krizový štáb ministerstva zahraničí, který krizi na ukrajinských hranicích s Ruskem řeší. Zabývá se také posledními informacemi, které z východu Evropy přicházejí.