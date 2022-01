Věcný a státnický, hodnotí koaliční politici Fialův projev. Podle opozice byl ale povrchní a nenabídl řešení

Fiala ve své řeči mimo jiné varoval, že letošní rok bude jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky. „Premiér popsal jasně současné hlavní problémy naší země, hovořil o principech řešení, nelakoval na růžovo,“ sdělil předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Projev označil za konkrétní a věcný.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan označil řeč za projev státníka. „Neukřičený, obsahově bohatý, důrazný, apelující na jednotu a osobní zodpovědnost. Zároveň věcně popisující největší problémy dneška. Po letech balastu, výčitek, sebechvály a marketingových proklamací bez skutečného obsahu příjemná změna,“ sdělil.

„Jsem ráda, že má Česká republika v osobě Petra Fialy premiéra, který je slušný, věcný a nebojí se pojmenovat problémy, ale zároveň představit konkrétní řešení,“ napsala na Twitteru předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„S panem premiérem zcela souhlasíme, že je třeba s lidmi konečně hovořit otevřeně o problémech, v kterých se naše země nachází. A že pro novou vládu musí být absolutní prioritou minimalizovat dopady na občany. Je třeba zajistit nejen okamžité formy pomoci, ale i dlouhodobá řešení a zabránit dalšímu rozdělování společnosti,“ uvedl předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podle zástupců opozice byl projev zklamáním a volební kampaní

Expremiéra Andreje Babiše (ANO) Fialův projev zklamal. Předseda vlády opakuje nepravdy z předvolebního boje, řekl. Expremiér odmítá, že by jeho vláda nedbala na budoucnost. „Mě to zklamalo. Je mi líto, že pan premiér opakuje různé nepravdy, které koalice tvrdila před volbami. Není pravda, že naše vláda nedbala na naši budoucnost, to je lež,“ řekl Babiš. Připomněl vytvoření národního investičního plánu nebo plán pro vědu a výzkum, vyzdvihl dosažení toho, že Evropská komise uzná jádro a zemní plyn jako nízkoenergetický zdroj.

Odmítl také, že by se jeho kabinet špatně staral o chystané české předsednictví v EU a kritizoval jazykovou vybavenost současných ministrů. „Připadá mi to jako alibi, protože pan premiér zjistil, že jeho vláda skutečně není schopna řešit ty problémy,“ řekl Babiš k projevu. Jeho vláda podle něj předložila řešení inflace i růstu cen energií. „Jsem z toho zklamaný. Ten projev je o tom, že dopředu pan premiér straší,“ poznamenal. Vyzdvihl zároveň nízké zadlužení Česka, které je podle něj vůči HDP nižší než v roce 2013, kdy končila vláda Petra Nečase (ODS).