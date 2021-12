Policie by měla podle Rakušana začít pokutovat ty, kdo opakovaně porušují opatření. Je to zbytečné, oponuje Vondráček

přehrát video Události, komentáře: Covid-19 – kontrola a tresty

Vít Rakušan se zmínil o tom, že by policie měla být přísnější k lidem, kteří porušují vládní opatření – čímž si od politického hnutí odmítajícího proticovidová opatření „vysloužil“ i petici, aby vůbec nebyl jmenován do vlády. Je však přesvědčen, že za nynějších podmínek je právě trestání přestupků způsobem, jak se vyhnout tvrdším restrikcím. „Nastupující vláda nechce lockdown, nastupující vláda nechce zavírat školy. Chceme udržet ekonomiku v běhu a svět otevřený co nejvíce je to možné. Jsou nějaká opatření. Říkáme, že cesta, jak je nezpřísňovat, jak se vracet k normálnímu životu, je stávající opatření co nejvíce dodržovat. Být opatrní a zodpovědní. V určité fázi k tomu kontrolní činnost policie patří,“ řekl. Upřesnil, že by byl pro pokutování těch, kdo nařízení poruší opakovaně. „Já bych rád spoléhal na osobní zodpovědnost lidí, ale respekt k opatřením v Česku je tradičně nižší, než je to na západ od našich hranic,“ dodal Rakušan.

Radek Vondráček se s tím neztotožňuje. „Nemůžeme se upokutovat k smrti. K ničemu to nevede. Domluva je v první linii stále platnější. Pokuta se řeší ex post a už se neřeší problém,“ prohlásil. Sám nevnímá, že by se například restaurace systematicky vyhýbaly plnění nynějších povinností – k nimž patří kontroly certifikátů o očkování nebo prodělání nemoci a také zavírání nejpozději ve 22 hodin. Kritický je spíše ke starostům, kteří po zákazu vánočních trhů podpořili konání obdobných akcí, které se liší od obvyklých trhů hlavně jiným pojmenováním. „Nazvali to farmářské, ale jsou to kvazi vánoční trhy. Kdyby bylo trochu víc spolupráce a více porozumění, o co vládě jde – že jde o to omezit mobilitu, máme plné nemocnice – tak bychom byli někde jinde,“ podotkl. Když Hamáček navrhoval vyšší pokuty, nová koalice to odmítala, poukázal Vondráček Nastupující vládní garnituru Vondráček viní, že vlastně nemá žádné plány, jak k pokračující epidemii covidu-19 přistoupí. „Vím, že funguje komunikace mezi AntiCovid týmem a vládou. Musím říct, že AntiCovid tým kritizuje stávající opatření, ale nemám přehled o tom, že by sám přicházel s novými řešeními – kde by se mělo přitvrdit,“ míní. Dodal, že strany, které nyní sestavují vládu, v minulosti blokovaly návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby se zvýšily pokuty – což dal do kontrastu s nynějšími Rakušanovými výzvami k přísnějšímu trestání. „Bylo to před volbami. Teď máme po volbách a vidění světa máme možná bližší,“ poznamenal Vondráček. Rakušan však ujistil, že po zvýšení pokut netouží ani teď. Stačí podle něj, „aby v určitém případě pokuty ve stávající výši byly udělovány“.

Rakušan: Kompetenční žaloba by byla logickým řešením Na to, že politici pětikoalice nepřicházejí s konkrétními návrhy, namítl kandidát na ministra vnitra, že ještě nejsou ve funkci. Po svém středečním jednání s prezidentem Milošem Zemanem však vyjádřil přesvědčení, že hlava státu nechce jmenování nového kabinetu zdržovat a mohl by tak učinit v příštím týdnu. „Vyjádřil jsem přání, aby tady vláda byla brzy. Z reakcí pana prezidenta jsem pochopil, že i on by si představoval, že by tady vláda byla okolo půlky prosince. Na druhou stranu pan prezident jistě ctí subordinaci a bude nejprve prezentovat panu premiéru Fialovi, zda hodlá nebo nehodlá jmenovat všechny navrhované členy vlády. Tu informaci mně prezident nesdělil ani nenaznačil,“ dodal. Rakušan coby potenciální první vicepremiér se připojil ke slovům jmenovaného premiéra Petra Fialy (ODS), že kdyby prezident někoho z navržených kandidátů nejmenoval, bylo by nutné podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. „Kompetenční žaloba je logické řešení situace. (…) Pokud bude podána kompetenční žaloba, je to cesta k tomu, aby se i do budoucna soudní cestou rozhodlo, jakou cestou postupovat,“ podotkl. Vondráček ale žalobu nepovažuje za řešení logické ani správné. „Primárně si myslím, že je to problém politický a řešení by mělo být politické – v rámci ústavy. Myslím si, že by zrovna Petr Fiala neměl rezignovat na své vyjednávací schopnosti a komunikaci s prezidentem,“ apeloval.