Soudní spor o jmenování ministra by trval týdny. Podle některých právníků může prezident návrh odmítnout

Miloš Zeman se jako prezident v minulosti již několikrát vzpříčil návrhům, které by podle obvyklých výkladů zákonů měl bez zádrhelů realizovat. Nechtěl jmenovat několik navržených profesorů a sociálním demokratům dvakrát odmítl jmenovat kandidáty na ministry. Nyní na to chce navázat. Podle spekulací – které však nepotvrdil Zeman, Fiala ani nikdo z navržených ministrů – mu nevyhovuje nominace Jana Lipavského na ministra zahraničí.

Zeman však nalezl mezi experty na ústavní právo i zastání. Například vedoucí Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch – tedy právník, kterého nynější prezident před časem neúspěšně navrhoval na ústavního soudce – je přesvědčen, že hlavě státu nic jasně nenařizuje návrhu na jmenování vyhovět.

„(Prezident) má samostatné pravomoci a omezen je tím, že nesestavuje vládu sám, ale jmenuje samostatně předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády. Není ale tím návrhem vázán,“ prohlásil Gerloch.

Spor může rozhodnout Ústavní soud, trvalo by to týdny

Postoje expertů na ústavu nejsou ovšem pro politiky závazné. Pokud Fiala se Zemanem nenajdou společnou řeč, museli by jejich spor vyřešit ústavní soudci – kdyby premiér podal kompetenční žalobu. To by ovšem již tak se vlekoucí výměnu vládní garnitury ještě oddálilo.

„Pokud by byl podán kompetenční návrh Ústavnímu soudu a Ústavní soud by ho chtěl projednávat meritorně, věřím tomu, že by tu věc projednal přednostně. A pokud by k tomu Ústavní soud skutečně přistoupil jako k věci, která si zaslouží přednostní projednání, není zásadní důvod, proč by to nemohlo být rozhodnuto za několik týdnů,“ nastínil možný časový horizont takového sporu ústavní právník Ladislav Vyhnánek z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.