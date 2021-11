Další opatření by nedávala smysl, musíme kontrolovat ta stávající, myslí si Rakušan a Jurečka

„Je potřeba preventivní převoz pacientů do nemocnic s volnými kapacitami, nepřevážet je až v té chvíli, kdy se dostanou do problémů, ale pacient, u kterého lze indikovat dopředu, že by se do problémů mohl dostat, tak už ho odvážet na volnější kapacity,“ míní Rakušan.

Podle Jurečky je potřeba zrychlit proces testování a trasování nakažených a aktivovat veškeré kapacity na testování v republice. Nemyslí si, že by v praxi fungovalo povinné očkování. „Pořád věřím, že má smysl lidem komunikovat rizika, data hovoří jasně, lidé umírají úplně zbytečně,“ deklaruje Jurečka. Ani Rakušan si nedokáže představit, že by například policisté nutili lidi k očkování.

„Vrstvit další opatření nedává smysl, pokud ta základní nebudou dodržována a vymáhána,“ doplňuje předseda KDU-ČSL a budoucí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Cestou by bylo více kontrolovat dodržování opatření, říká. I Rakušan by nechal více policistů dohlížet na restrikce.

Zmiňuje také ještě jeden problém v rámci řešení pandemie, a to boj s dezinformacemi. „Byla založena konzultační skupina, kde rychle ministerstvo vnitro předávalo resortu zdravotnictví informace, jaké jsou dezinformace a jak je potřeba na ně reagovat. To se nikdy nenahradí PR kampaní se známým hercem,“ hodnotí Rakušan. Přesvědčit lidi k očkování by podle něj mohli praktičtí lékaři. Kladl by také větší důraz na krizový štáb pro řízení pandemie.

Vyhlášený nouzový stav nově vznikající vláda torpédovat nebude, takže by měl trvat do 25. prosince. S některými opatřeními ale Jurečka nesouhlasí. „Nedává mi logiku zavření vánočních trhů. Ať se reguluje počet lidí na plochu, ale proč zavřeme vánoční trh venku? Farmářský trh vedle může fungovat a mezitím můžou jít lidé vedle do napráskaného nákupního centra,“ kritizuje Jurečka. Nová vláda by ráda ještě rozhodnutí ohledně trhů zvrátila, bylo podle Rakušana avizováno nedostatečně dopředu.