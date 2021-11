ŽIVĚ: Brífink Petra Fialy k ohlášenému jmenování premiérem. Zeman to plánuje učinit v neděli

Petr Fiala (ODS) by měl být jmenován premiérem v neděli. Oznámil to mluvčí prezidenta republiky s tím, že v sobotu bude hlava státu propuštěna z nemocnice. V nemocnici je Miloš Zeman od čtvrtečního večera. Po několika hodinách v Lánech se do ní vrátil kvůli pozitivnímu testu na covid-19.