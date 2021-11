Nově nakažených přibylo v pátek méně, stále však přes 20 tisíc

Denní přírůstek více než 20 tisíc pozitivních testů na koronavirus je údaj vyšší, než cokoli, co přinesly předchozí vlny epidemie, přesto je to po několika měsících mírné zlepšení. Je to nižší hodnota než necelých 23 tisíc z předchozího týdne i než čtvrtečních bezmála 28 tisíc nakažených. Pozitivní výsledek měla více než třetina provedených testů. Mezitýdně poklesl denní přírůstek poprvé od 28. září, kdy ovšem byl svátek, a od téhož dne až do čtvrtka také nepřetržitě rostla týdenní incidence. V pátek oproti předchozímu dnu mírně klesla na 1207 případů na sto tisíc obyvatel. Oproti minulému týdnu je však incidence stále výrazně vyšší.

Z pozitivně testovaných lidí bylo v pátek 64 procent očkovaných a čtyři procenta neměla vakcinaci dokončenou.

Počet případů i týdenní incidence klesly v pátek ve srovnání s předchozím dnem i týdnem ve většině krajů, nikoli však ve všech. V Libereckém a Pardubickém kraji prokázaly testy více nakažených než 19. listopadu a na Vysočině byl přírůstek vyšší i ve srovnání se čtvrtkem.