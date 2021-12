Čeští ženijní specialisté zamíří do Polska, budou pomáhat na hranici s Běloruskem

Česko pošle na pomoc Polsku kvůli migrační krizi na hranicích s Běloruskem především ženijní specialisty, potvrdilo ministerstvo obrany. Blíže se k tomu před projednáním na vládě nechtělo vyjadřovat. Kabinet v demisi se bude návrhem zabývat ve středu odpoledne, poté musí mandát schválit poslanci i senátoři. Do Polska by podle resortu mohlo zamířit až 150 vojáků na 180 dnů. Deník N upozornil na to, že součástí jednotky budou i průzkumníci. Náklady na misi byly odhadnuty na 86 milionů korun.