ŽIVĚ: Poslanci schvalují předsedy výborů a příspěvky stranám

Do čela sněmovního petičního výboru zvolili členové předsedu SPD Tomia Okamuru, výbor pro evropské záležitosti povede opět poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík a předsedou výboru pro média bude Aleš Juchelka z ANO.

Do čela branného výboru míří Miloslav Janulík (ANO), zdravotního Bohuslav Svoboda (ODS) a kontrolního Radovan Vích (SPD). V čele výboru pro veřejnou správu stane Robert Stržínek (ANO).

Osm výborů volilo své vedení ve středu, osm ve čtvrtek. Vedení dvou výborů je zřejmé již z dřívějška, předsedkyní organizačního výboru je šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předsedkyní mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO).

Peníze pro strany

Poslanci by nakonec měli schválit také návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, hnutím nebo koalicím za letošní volby do sněmovny.

Stát by měl letos zaplatit podle předběžných výpočtů za hlasy voličů ve sněmovních volbách zhruba 515 milionů korun. Rozdělí si je osm formací, které získaly nad 1,5 procenta hlasů. Částka bude vyšší než před čtyřmi lety. Tehdy to státní pokladnu stálo zhruba 482 milionů korun. Za hlasy letos dostane nejvíce peněz vítězná koalice SPOLU, a to přibližně 149,4 milionu korun. ANO vyinkasuje zhruba 145,8 milionu, minule to bylo přes 150 milionů korun.