Petiční výbor ve sněmovně povede Tomio Okamura, výbor pro média má na starost Juchelka

Do funkce Tomia Okamuru na první povolební schůzi petičního výboru navrhl jeho bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), nominaci podpořil také poslanec ANO Ladislav Okleštěk. Oba bratři se kvůli názorovým rozdílům léta nestýkali. Dříve Okamura opakovaně neuspěl při volbě místopředsedy sněmovny, tuto pozici zastával v minulém volebním období.

Vedení šestnáctičlenného petičního výboru patří podle politických dohod SPD a jeho předseda v tajné volbě dostal hlasy všech členů. Okamurovo zvolení ještě musí v pátek potvrdit sněmovní plénum, stejně jako ostatní nově zvolené předsedy výborů. Místopředsedy výboru se stali Petr Vrána (ANO), Nina Nováková (KDU-ČSL) a Tomáš Müller (STAN).

Okamura řekl, že nyní nedokáže odpovědět na otázku, zda by kandidoval do funkce šestého místopředsedy sněmovny v předpokládané další volbě na plénu. Poukázal na to, že poslanecký klub SPD o této záležitosti ještě nejednal.

Výbor pro evropské záležitosti

Ondřej Benešík z KDU-ČSL bude předsedou výboru pro evropské záležitosti již třetí období po sobě. Benešík je místopředsedou KDU-ČSL a v letošních sněmovních volbách byl lídrem ve Zlínském kraji.

Zdůraznil, že výbor se v mnoha věcech shodne napříč stranami a stranické záležitosti jdou stranou, protože klíčové je definovat národní zájem a národní pozici.

Výbor má 20 členů. Jeho místopředsedy se stali Lucie Potůčková (STAN), Ondřej Kolář (TOP 09), Jaroslav Bžoch (ANO) a Petr Fifka (ODS).