Ve svátek testy odhalily nákazu u více než čtrnácti tisíc lidí

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vládě navrhne, aby se od pondělí až na výjimky dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy na koronavirus. Při vstupu do provozoven služeb, restaurací či na hromadné akce by se lidé prokazovali jen potvrzením o očkování či prodělání nemoci.

V úterý přibylo v Česku 22 511 případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den za celou dobu epidemie v zemi a zhruba o čtvrtinu víc, než byl dosavadní rekord z letošního 6. ledna. Středeční údaj je sice výrazně nižší, ale o volných dnech se méně testuje. I tak přibylo přes 14 tisíc nakažených, což je o asi 600 víc než před týdnem a o 2500 víc než v pondělí. Z celkového počtu 14 119 pozitivních testů byla víc než tisícovka zjištěna u rizikové skupiny lidí starších 65 let.

Vojáci míří do dalších nemocnic

Kvůli skokově rostoucímu počtu nakažených podle ministerstva zdravotnictví i odborníků hrozí, že pacienti s covidem znovu zahltí jednotky intenzivní péče a kapacity nebudou stačit na péči o akutní pacienty. Na začátku října bylo ještě hospitalizovaných kolem 250. Na začátku listopadu to bylo už přes dva tisíce a za první polovinu tohoto měsíce se jejich počet víc než zdvojnásobil. Naposledy byly tak vysoké počty lidí s covidem-19 v nemocnicích v polovině letošního dubna. Tehdy ale bylo víc lidí ve vážném stavu - až kolem tisícovky, zatímco v těchto dnech má těžký průběh covidu okolo 660 pacientů. Ke čtvrtečnímu ránu bylo v nemocnicích volných podle údajů ministerstva zdravotnictví 21 procent lůžek s umělou plicní ventilací a 24 procent standardních lůžek s kyslíkem.

Do dalších nemocnic míří kvůli současné epidemické situaci vypomáhat vojáci. Osm jich dorazí třeba do brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny - zdravotnické zařízení jich ale požadovalo 16. V Jihomoravském kraji by vojáci měli začít pomáhat také nemocnicím v Břeclavi a Kyjově. Deset vojáků vypomůže i havlíčkobrodské nemocnici. O vojenskou pomoc pak žádají i další zdravotnická zařízení po celém Česku.

Politici i odborníci ale varují, že situace se může zhoršit a apelují na občany, aby se ti, co tak dosud neučinili, nechali očkovat. V nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče totiž končí zejména neočkovaní. Očkování chrání před těžkým průběhem nemoci a významně snižuje riziko úmrtí.

Za celou dobu epidemie se v Česku prokazatelně nakazilo koronavirem víc než 1,94 milionu obyvatel. Většina se vyléčila a 31 769 dosud s nákazou zemřelo. Denní počty obětí v poslední době značně rostou. V pondělí zemřelo podle aktualizovaných údajů ministerstva 87 lidí s covidem, což byl nejvyšší denní počet zemřelých od poloviny dubna. Podobné množství lidí zemřelo za celý červenec, srpen a září dohromady.

Zatímco v rekordní úterý provedly laboratoře dohromady přes 122 tisíc testů na koronavirus, ve středu jich bylo o něco víc než 73 tisíc, z toho skoro 53 tisíc provedených přesnější PCR metodou. Jedním ze sledovaných ukazatelů při hodnocení epidemie je rostoucí pozitivita testů, která v těchto dnech dosahuje nejvyšších hodnot od letošní zimy. U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů je pozitivní už každý desátý vzorek. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl za týden ze 14 na téměř 19 procent. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil ze 33 na víc než 46 procent.