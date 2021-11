Budoucí vláda chce zachovat současný systém zvyšování důchodů

Přesná suma mimořádného zvýšení důchodů se odvine od skutečné inflace, řekla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO). Takový krok ukládá zákon v případě, že meziroční růst cen přesáhne pět procent. Na příští rok odhaduje úřad Aleny Schillerové inflaci na 6,1 procenta.

„Kdyby to bylo 5,2 procenta, tak by ta valorizace dělala nějakých plus minus 644 korun a bylo by to asi 12 miliard v součtu. Pokud by to bylo dejme tomu těch 6,1 nebo přes 6 procent, tak by to bylo asi 733 a dělalo by to 15 miliard korun,“ řekla Schillerová. Dodala, že k tomuto kroku musí vláda přikročit, ať je jakákoliv.

Důležitá je hlavně inflace od července do ledna

Meziroční míra inflace vzrostla v říjnu na 5,8 procenta, byla téměř o procentní bod vyšší než v září a je tak nejvyšší za posledních třináct let. Pro mimořádný růst důchodů je ale důležitá hlavně inflace, která v Česku bude od letošního července do ledna.

„Pátým měsícem po konci toho měsíce, kde k tomuto růstu došlo, se musí mimořádně valorizovat důchody. Pravděpodobně k tomuto překročení dojde začátkem roku,“ uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO).

S možným červnovým růstem průměrného důchodu o zhruba 650 až 730 korun měsíčně počítá i nastupující koalice. Strany se k němu zavázaly v programové části koaliční smlouvy.

Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a s cílem udržet stávající valorizační mechanismus důchodů, píše se v koaliční smlouvě.

„To je věc, kterou můžeme uklidnit všechny stávající penzisty. Ono to dokonce vypadá, že podle toho zákona možná bude muset stát přikročit k mimořádnému zvýšení důchodů,“ uvedl kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„My nedopustíme, aby se důchody našich seniorů propadaly, čili ten valorizační mechanismus, který už dneska funguje, tak bude fungovat i za nové vlády,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

„To, že bychom sahali do současných důchodů, to v žádném případě a současných důchodů se týká valorizace, takže tam nepřipadá změna v úvahu,“ uvedl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

SPD chce zvýšit nejnižší důchody

Část opozice ale požaduje, aby mnohem víc než doteď rostly podprůměrné důchody.

„My bychom chtěli v každém případě zvýšit ty nejnižší důchody alespoň na úroveň minimální mzdy, to znamená 15 200 korun pro každého, kdo má odpracované roky nebo má invaliditu,“ řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Ministerstvo financí zatím plánuje v příštím roce vyplatit za důchody o téměř 25 miliard korun víc než letos. Výdaje na penze jsou dlouhodobě nejrychleji rostoucí položkou celého státního rozpočtu.

Důchodci v září pobírali průměrnou měsíční penzi 15 411 korun. Do konce roku samovolně o dalších zhruba třicet korun vzroste. V lednu by měli penzisté v průměru pobírat zhruba 16 250 korun měsíčně.