Nejvyššího státního zástupce neodvolávat, shodují se Pelikán, Blažek a Michálek

Podle místopředsedy Pirátů Michálka jsou sociální dopady zdražování energií neodmyslitelné, kroky vlády ale nepovažuje za správné. „Pokud dosluhující vláda zruší následující vládě daňové příjmy tak, aby jí zavařila, a jsme v situaci, kdy dochází k rekordnímu zadlužování, není to systémový přístup. Měli bychom to posoudit i s ohledem, jakým způsobem pomoci lidem, ale jestli všem paušálně odpustit daň, nedokážu posoudit.“

Další bývalý šéf resortu Blažek je názoru, že je situace v pořádku, jelikož vláda pouze navrhuje novelu sněmovně. „Pokud právo dostalo na frak, tak se to dá ještě spravit v obou komorách. Je otázka, zda novela pomůže obyvatelstvu dlouhodobě, těch receptů bude více a musí se o tom debatovat, netroufám si to úplně hodnotit,“ říká Blažek.

Podle bývalého ministra spravedlnosti za ANO Pelikána je situace natolik výjimečná, že si žádá odhlédnutí od názoru odborníka. Obecně je ale potřeba je respektovat, zdůrazňuje. „Cenová regulace může limitovat jenom marže, ale tady asi nebude problém, protože dodavatel poslední instance má určenou cenu, takže problém bude jinde. Případně se na to může jít přes daně nebo podporu státu, jiné cesty asi nejsou. Říkala to i Evropská komise před dvěma týdny,“ vysvětluje.

Změny v zákoně o státním zastupitelství

O nové připravované podobě zákona o státním zastupitelství panují podle zástupců budoucí koalice zatím neshody. Kandidát na ministra spravedlnosti za ODS Blažek apeluje na to, že jelikož ministr a vláda jsou za zastupitelství odpovědní, není možné, aby neměli vůbec žádné kompetence.

Vysvětluje, že kromě nepatřičných pravomocí má ministr pouze možnost státního zástupce pouze jmenovat, či odvolat. „Nedělejme ze státních zástupců vždycky jen to plus, jsou tam i negativní jevy, a vláda má právo nějakým způsobem do toho zasahovat.“

„Po světě formálně nemá státní zastupitelství žádnou zvláštní nezávislost, ta je dána nějakou politickou kulturou. Když (Stříž ve funkci) setrvá, tak víme, že vláda soustavu obsazuje, když je potřeba, a nikoliv, aby si prosazovala své potřeby. Pokud se odvolá, tak je otázka, jestli nějaké zákonné změny vůbec potřebujeme,“ říká exministr Pelikán.

Expert na justici za Piráty Michálek si stojí za tím, že nejvyšší justiční úřednickou funkci je nutné od politického vlivu oddělit tak, aby mělo odvolání a jmenování na starosti soudní řízení. „Zákon by měl být připravený tak, že když někdo nezvládá svoji funkci, tak by mělo být možné ho vyměnit, i třeba v kárném řízení. Šel bych cestou novely, rochníme se v tom dvacet let, je potřeba do toho opravdu říznout a dohodnout se,“ zdůrazňuje.