Babiše zpráva o zdravotním stavu prezidenta zaskočila, Vondráček považuje aktivaci článku 66 za nežádoucí

„Je to samozřejmě překvapivá informace, určitě to není dobrá zpráva. Je otázka, zda je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení, to nemohu posoudit,“ řekl Andrej Babiš Radiožurnálu krátce poté, co tyto informace zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Na tahu je teď podle Babiše hlavně Senát, současné sněmovně a jejímu předsedovi Radku Vondráčkovi (ANO) totiž vyprší mandát tento čtvrtek a nově zvolení poslanci se sejdou až 8. listopadu. Zda tato situace povede k převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice na ostatní nejvyšší ústavní činitele, nechtěl premiér předjímat. „Zatím nejsem schopen říct, co se stane,“ dodal Babiš.