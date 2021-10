Sociální demokracie zatím zůstává ve vládě. Ta schválila navýšení fondu dopravy

Poprvé po volbách se sešla vláda. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) se nevedla diskuse o tom, že by sociální demokraté ve vládě nepokračovali poté, co se jejich strana nedostala do nové sněmovny. Na jednání kabinet prezidentu Zemanovi navrhl jmenování šesti vojáků do generálských hodností. Zároveň schválil rozpočet státního fondu dopravní infrastruktury, ten bude v příštím roce hospodařit s více než 130 miliardami korun.