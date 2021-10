Prezident není povinen jednat s šéfy stran, může ale pověřit určitou osobu, uvedl ústavní právník

Podle ústavního právníka je politicky jasné, a to zejména po volbách, že hlava státu v rámci nastavených vztahů byť modifikované parlamentní demokracie musí respektovat výsledek voleb. Gerloch ale dodal, že je na prezidentovi, s kým bude jednat a jak si bude zjišťovat vztahy mezi stranami. „Má na to určitou lhůtu čili nemusí jednat během dnů nebo hodin,“ dodal.

„Sám si může zjišťovat, jaká je konkrétní situace a zda se nějakým způsobem vyvíjí, proměňuje, nebo ne. Každopádně ani ústavně ani zákonně není nárok na to, aby byl někdo jmenován podle toho, že předloží nějaké podpisy, že disponuje většinou, protože ústava vychází z konstrukce, že vládu jmenuje prezident republiky a ta pak žádá o důvěru a pak se uvidí, jestli ji má, nebo nemá,“ vysvětlil Gerloch.

Dosavadní vláda tak nadále zůstává až do ustavující schůze sněmovny. „Poslanecká sněmovna je svolávána prezidentem republiky, to je jeho ústavní pravomoc, a to nejpozději třicet dnů ode dne voleb,“ vysvětlil Gerloch a dodal, že se hovoří o datu devátého listopadu. Mezitím má tedy podle něj prezident prostor, aby mohl jednat se zástupci vítězných stran nebo koalic.

Na ustavující schůzi dolní komory se pak ujasňují nové sněmovní výbory a volí nový předseda sněmovny. „Poté je vláda povinna podat demisi, prezident republiky jmenuje předsedu nové vlády a ten mu předloží návrhy na ostatní ministry,“ upřesnil právník. Tato vláda pak musí požádat do třiceti dnů sněmovnu o důvěru. Získat musí nadpoloviční většinu přítomných poslanců.