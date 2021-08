Za únik informace o ruském agentovi s ricinem nikdo potrestán nebude. Policie případ odložila

Podle BIS ale únik informací do médií výrazně zkomplikoval prošetření případu. „I za této velmi složité situace pokračovali důstojníci BIS ve své činnosti a nakonec získali jasné a nezpochybnitelné informace o pozadí celého případu,“ stojí v prohlášení, které kontrarozvědka loni zveřejnila na svém webu. V krátkém čase a pod tlakem spekulací médií se podle ní podařilo rozkrýt, co se na velvyslanectví odehrálo, kdo za e-mailem stál a jaký cíl sledoval.

BIS zároveň odmítla, že by za zveřejněním informace o muži s ricinem mohla stát sama. „Službu zveřejnění informace významně poškodilo a téměř znemožnilo došetření případu. Pokud by BIS informace sama zveřejnila, tak by de facto sama sobě překazila práci,“ upozornila. Proto také sama tajná služba podala trestní oznámení.

O možném exemplárním potrestání viníka hovořil loni v květnu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj ohrozil únik informace spoustu životů a zkomplikoval práci českým bezpečnostním službám. Odkud informace do médií unikly, se policii nicméně vypátrat nepodařilo, a případ tak nyní definitivně uzavřela.