V neděli přibylo 107 případů koronaviru, více než před týdnem. Kvůli covidu se ztíží příjezd z Bulharska

Ze zelené do oranžové kategorie, která značí střední riziko, se s pondělím pak přesunulo Německo nebo Chorvatsko. Podmínky návratu jsou ale u obou kategorií stejné, lidé musejí nejpozději do pěti dní po příjezdu podstoupit antigenní nebo PCR test. V samoizolaci do výsledku odběru zůstávat nemusejí.

Povinnost testování nebo samoizolace se netýká lidí, kteří mají dokončené očkování nebo mají potvrzení o tom, že v posledních 180 dnech prodělali covid-19.

Česko uzná očkování i některým lidem ze zemí mimo EU

S pondělím zároveň Česko začne uznávat doklady o očkování proti nemoci covid-19 i u části lidí ze zemí mimo Evropskou unii. U daných lidí ale musí být vakcína, kterou jsou naočkováni, schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA) nebo Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro nouzové použití, jak oznámil minulý týden v pondělí po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Změna v uznávání očkovacích certifikátů se podle Vojtěcha bude týkat například Britů, kteří jsou často očkování vakcínou AstraZeneca vyráběnou v Indii. Dosud pro ně platilo, že se v Česku musejí standardně testovat.

Obyvatelé zemí Evropské unie mohou od začátku července využívat jednotné covidové certifikáty pro prokazování bezinfekčnosti například při cestování přes hranice nebo při vstupu na hromadné akce. Bezplatná osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci začaly v červenci vydávat a uznávat nejen všechny unijní země, ale i Norsko, Island a Lichtenštejnsko.