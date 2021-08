Národní archiv získal pozůstalost po Krylovi, obsahuje texty, nástroje i osobní věci

Na kytaře, jednom z nejcennějších předmětů, které před pár dny společně s další pozůstalostí získal Národní archiv, ještě zůstaI nalepený seznam písní. Právě s nově získaným nástrojem se na konci listopadu vrátil Karel Kryl z emigrace do Československa.

„Hořkost ano, nenávist mi zakazuje moje víra,“ odpověděl tehdy Kryl, když se ho novináři zeptali, jestli poté, co v zemi dvacet let nemohl žít a zpívat, cítí hořkost nebo nenávist vůči těm, kteří to zavinili. Právě na ni hrál i na Koncertu pro všechny slušný lidi 3. prosince 1989.

Pohled na svět formou protestsongu

Národní archiv získal Krylovu pozůstalost z Německa od jeho manželky Marlen Kryl. Vyjednávání trvalo přes dvacet let. „S pietou uchovávala veškeré jeho osobní věci, takže jsme převzali nejenom písemnou pozůstalost,“ říká ředitelka Eva Drašarová.

Archiv dostal také jeho první německý pas vydaný v roce 1970. Součástí pozůstalosti jsou i jeho malby – ty optimistické z dětství, i ty o hodně méně, z počátku 70. let, z doby, kdy už byl v exilu.