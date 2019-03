Kytara proti normalizaci. Před 50 lety Karel Kryl vydal zlomovou desku Bratříčku, zavírej vrátka

„Bratříček spadl z nebe. Skutečně! Bylo to 21. srpna v Jičíně. Šel jsem po ulici a viděl dva malé kluky, byli to asi bráchové. Kolik jim mohlo být? Deset, možná méně, možná víc. Nevím! Seděli před zahrádkou, střapaté hlavy měli položené v dlaních a mluvili spolu. Bratříčkové! Mluvili dětsky prostě, mluvili o světě dospělých, který vnikl do toho jejich opravdového ryzího dětského světa,“ vyprávěl, jak k němu skladba přišla.

„Já jsem mohl vzít Kryla na Houpačku jenom díky Mílovi Zapletalovi, který tenkrát pracoval pro ostravský rozhlas. Ten Karlovi, naprosto neznámému amatérovi, zařídil v ostravském rádiu nahrávání. Všecko, co je na Karlově prvním albu Bratříčku, zavírej vrátka, tak to jsou všechno ostravské nahrávky,“ upozorňuje Jiří Černý.

Krylovy písničky přitom zprvu nebyly úspěšné a z hitparády hned vypadávaly. To byl údajně také důvod, proč Supraphon na sklonku roku 1968 odmítl Černého návrh, aby mladému muzikantovi vydal vlastní album. Zlom na Houpačce ale přišel právě s písní Bratříčku, zavírej vrátka, která byla nasazena začátkem prosince. Poprvé skončila na druhém místě, následující Houpačku vyhrála a držela se na první pozici až do poslední Houpačky v březnu 1969, kdy byla zakázána už i repríza pořadu.

Kryl jako mnoho jiných invazi nesl velmi zle i proto, že měl k Rusům a ruské kultuře velmi blízko. „Můžu potvrdit, že měl k Rusku a Rusům kladný vztah. Ale o to více negativní vztah měl samozřejmě k sovětskému režimu. To velmi přesně rozlišoval, tyhle dvě věci,“ upozorňuje novinářka Lída Rakušanová, která s Krylem spolupracovala v emigraci.

„V té době měla ta deska na lidi obrovský vliv. Nedovedu si představit, jak by s ním komunisti naložili. Vzali by ho na řadu jako jednoho z prvních. Karel by už určitě nemohl koncertovat. Nevznikly by žádné nahrávky z koncertů. Nenatočil by ty úžasné desky, které natočil v exilu a které tady opravdu udělaly obrovskou práci,“ říká k umělcově emigraci autor jeho životopisu a předseda Klubu Karla Kryla Vojtěch Klimt.

Život Karla Kryla lze symbolicky rozdělit na třetiny. První třetinou je jeho mládí, které vrcholí v pětadvaceti letech právě emigrací do Německa. Dalších dvacet let strávil za hranicemi, kde pracoval především jako redaktor Svobodné Evropy. A poslední třetinou je pouhých pět let od sametové revoluce do Krylovy předčasné smrti v roce 1994.

„Tehdy jsem začal přemýšlet“

Karel Kryl se narodil 12. dubna 1944 v Kroměříži. Pocházel z kulturní rodiny novojičínského tiskaře, ale už jako malý chlapec poznal svévoli a brutalitu bolševické strany, když sledoval zničení otcovy firmy.

„Jednou k nám přišli docela neznámí pánové a krumpáči a kladivy rozbili ty krásné ofsetové a hlubotiskové stroje, říkalo se tomu likvidace podniku, rozbili napadrť stroje, které chtěl otec věnovat kterékoliv tiskárně, jen aby mohly dál sloužit,“ vzpomínal později.

„Pak se nám vedlo špatně, táta šel budovat Ostravu a strejdové, kteří k nám za lepších časů chodili v neděli na bábovku, se nám začali vyhýbat, přecházeli na druhý chodník, aby se s námi nepotkali. Ptal jsem se, proč, táto, a on říkal, neptej se, to pochopíš později, dělej taky, že je nevidíš, jen za nimi neutíkej. Ve škole mě dala učitelka zkopat nejsilnějším klukem ve třídě, protože jsem nechtěl vstoupit do Pionýra. A tehdy jsem začal přemýšlet,“ vyprávěl o svém dospívání.

Umělecké vlohy zpočátku věnoval hlíně, po studiu na keramické škole v Bechyni se řemeslem dokonce chvíli živil. To už byla ale jeho nezbytným doplňkem kytara. „Jak vyplývá ze všech rozhovorů, chtěl být spíš básníkem. Tak také se staršími kamarády začínal. On by býval rád, kdyby mu to někdo zhudebňoval. Ale k tomu se nějak nikdo neměl, tak si to začal zhudebňovat sám, což já považuji opravdu za dar z nebe, protože Karlův smysl pro silnou melodii, pro téma i motiv, byl tak obrovský,“ říká Jiří Černý.