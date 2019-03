Kryl byl obětí vlastních emocí, obává se režisérka dokumentu Bratříček Karel

video Do kin vstupuje dokument o Karlu Krylovi

V komunistickém Československu zavírali lidi za to, že měli doma desky Karla Kryla. I v Polsku byl zakázaný. Nejznámější skladbou věčného buřiče je píseň Bratříčku, zavírej vrátka, která se stala symbolem odporu proti srpnové okupaci vojsky Varšavské smlouvy.

Video of Bratříček Karel - oficiální trailer CZ

Polákům věnoval Kryl jednu ze svých písní - Ve jménu humanity. Do vlasti se v roce 1989 vracel přes polskou Vratislav. Dva týdny před sametovou revolucí tam hrál především Čechoslovákům. Do své vlasti se vrátil jako jeden z prvních - už 4. prosince zpíval z balkonu Melantrichu s Karlem Gottem hymnu.

Počáteční euforii ale u něj brzy vystřídalo zklamání z vývoje v zemi. Prostřednictvím svých textů se opět pustil do kritiky. „Najednou jako když utne, začal Karel psát písničky jako ‚demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou, ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou…‘ Najednou mu ubylo koncertů a on to strašně těžce nesl,“ vzpomíná Krylův bratr Jan.