Pokud jsou lékaři proti očkování, je to problém, řekl zástupce WHO v Česku. Nemá však být povinné

Připomněl také, že zdravotníci jsou velmi důvěryhodnými osobnostmi ve společnosti, a můžou tak být pro ostatní vzorem. „Doufám, že to má dopad i na zájem občanů o vakcínu. V České republice to probíhá dobře,“ míní zástupce WHO.

„Má to své plusy i minusy. Určité riziko, které vidím já, spočívá v tom, že pokud si budou lidé za ty testy platit, tak velmi pravděpodobně budou shánět ty nejlevnější a nejednodušší testy, a víme, jak to dopadlo, když se tyto testy začaly používat v supermarketech. Ukázalo se, že část z nich je naprosto nepoužitelná,“ upozornil Válek.

Aktuální pokyny pro školy má ministerstvo zdravotnictví dodat do konce července. „Pan ministr (Vojtěch) na zdravotním výboru slíbil, že se to nebude nutně týkat celé republiky, bude se to řídit tím, jaká bude incidence, respektive počet pozitivních testů,“ řekl Válek s tím, že bude apelovat na ministra, aby byla větší podpora pro školy, které chtějí testovat PCR metodou.

Testování ve firmách

Pokud jde o případné testování ve firmách po skončení prázdnin, Špičák řekl, že zatím by k plošnému testování nepřistupoval. „Já bych provedl jakousi analýzu charakteru jednotlivých pracovišť a podle toho bych upravil to testování. Ale za zásadně důležité považuji to, aby se používaly skutečně kvalitní certifikované testy,“ upozornil. Připomněl také, že PCR testování by bylo rozhodně efektivnější.

S tím souhlasí také Válek. „Plošné testování u zaměstnanců není dobrá cesta. Já bych tady daleko víc důvěřoval zaměstnavatelům, že si vyhodnotí rizikovost toho provozu, ale snad s jedinou výjimkou, a tam bych od pana ministra chtěl slyšet informaci, jak hodlá přistoupit k domovům pro seniory,“ uvedl.