Utekla z Prahy, na zavražděnou babičku nezapomněla. Díla sochařky Mayer dnes zdobí Anglii

Charlottini prarodiče zůstali v Praze a jako Židé se potýkali s čím dál přísnějšími omezeními. „Když nacisté přišli a my jsme odešly, tak jako mnoho dalších lidí prarodiče řekli: My jsme nikdy Němcům neublížili, proč by oni měli ublížit nám? Dědeček zřejmě pomohl řadě německých firem, protože ve své pozici v bance a na pražské burze byl velmi vlivný ,“ vypráví Mayer.

Nacisté je nejdříve okradli, poté vystěhovali z vily. „Nahradili je němečtí důstojníci, protože to byl nádherný dům,“ podotýká sochařka. Její dědeček se transportu nedožil, babičku nacisté zavraždili v Treblince.

Tolik krutosti

V Británii studovala Charlotte sochařství na Královské vysoké škole umění. Vzpomíná na to, jak jí po příchodu jeden ze sochařů řekl, ať jde domů a má děti. „Já jsem ale nechtěla být doma a mít děti. Ani trochu. Chtěla jsem být sochařkou. Ve skutečnosti jsem asi nakonec měla šťastnější kariéru než on,“ domnívá se.

Její díla mohou návštěvníci Londýna vidět třeba u kulturního střediska Barbican nebo před francouzskou bankou Paribas v samém centru metropole. Stojí také v řadě nemocnic po celé Anglii.

Za jedno ze svých zásadních děl považuje sochařka Květinu s trny. Před jeho vytvořením zamířila do Terezína. „Byla to velká vnitřní potřeba, abych něco udělala pro Růženu. Udělala jsem Květinu s trny. Je to o Růženě, je to o holocaustu, ale taky o vícero věcech, protože po celém světě je tolik krutosti,“ poodhaluje význam sochy její autorka. Dílo v současnosti stojí v katedrále v britském Coventry.