„Na Heydrichova syna se nezlobím,“ říká Doris Grozdanovičová. Přežila Terezín, téměř celá její rodina ale zahynula

Jako dozorci pracovali v Terezíně čeští četníci a jeden z nich, Josef Urban, nabídl po osvobození tábora Doris útočiště u své rodiny v Kostelci nad Orlicí. „Na konci války jsem zůstala v Terezíně a neměla jsem kam jít. Nevěděla jsem, že bratr přežil. Maminka zemřela v Terezíně a tatínka poslali taky na smrt, nevrátil se. Tak jsem šla do Kostelce. Pak se vrátil bratr a šli jsme spolu zase zpátky do Brna,“ říká Doris.

U knihy Heydrichovy ženy Liny plakala

Osud tomu chtěl, že měla překládat i knihu Liny Heydrichové, vdovy po zastupujícím říšském protektorovi a strůjci myšlenky tzv. konečného řešení. „Milovala svého zločinného manžela. A já jsem nad tou knihou pořád plakala a můj syn říká: ‚Co se divíš, to je, jako kdyby myš měla překládat knihu kočky.‘ Tak jsem našla výborného překladatele a tu knihu redigovala,“ říká Doris Grozdanovičová. Setkala se i s Heydrichovým synem Heiderem. „Hájím ho, je to slušný člověk. Když byl spáchán atentát na jeho zločinného otce, tak mu byly čtyři roky,“ dodává.

V téže době, kdy českoslovenští parašutisté provedli atentát na Reinharda Heydricha, byla Doris Grozdanovičová v Terezíně. „Přijížděly nové transporty a lidé o tom vykládali. Každý transport měl písmeno a pak byl transport AAH a ten šel rovnou do Polska, to byl Attentat auf Heydrich,“ vzpomíná Doris. „My jsme byli šťastní, že byl odstraněn, ale jestli to stálo za smrt tolika nevinných lidí, tak to je otázka,“ zamýšlí se.

K příbuzným četníka Urbana, který si ji v Terezíně vzal za svou, jezdí Doris dodnes. Je také členkou Terezínské iniciativy a po pevnosti provází i německé turisty. Pravidelně přednáší studentům. V Brně, na gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše, nedávno dostala i čestné maturitní vysvědčení.