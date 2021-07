Stavební zákon by ve sněmovně mohl projít, podporu připouštějí někteří komunisté

Pro zamítnutý stavební zákon by se ve sněmovně mohla najít potřebná většina nejméně 101 hlasů. Podporu totiž teď připouští někteří komunisté, a to výměnou za záruky, že se sporná část ohledně definice obytných místností upraví vyhláškou. Takovou úpravu chce i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Proti ale zůstávají třeba opoziční ODS nebo Piráti, podle kterých by současná podoba návrhu stavební řízení nezrychlila.