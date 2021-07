ŽIVĚ: Senát projedná stavební zákon, kluby ho odmítají

Nový stavební zákon se připravuje několik let. Vláda si od něj slibuje rychlejší stavební řízení. Senátorům se ale nelíbí hlavně to, že zákon přesouvá stavební úřady zcela pod stát. Vznikl by Nejvyšší stavební úřad a pod ním jednotlivé krajské stavební úřady s územními pracovišti organizovanými podobně jako finanční správa.

„Jsme zásadně proti vzniku státní stavební správy a oddělení od měst a obcí,“ uvedl předseda senátorského klubu ProRegion Jaroslav Větrovský (za ANO). Podobně se vyjádřili i šéfové ostatních pěti senátorských frakcí. Předseda nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra připomněl, že proti přijaté variantě jsou i Asociace krajů, Svaz města a obcí nebo Spolek pro obnovu venkova, na což poukázal i předseda klubu Senátor 21 a Piráti Václav Láska (Sen 21).

Předseda klubu Starostů Petr Holeček (za STAN) uvedl, že nová úprava vzdaluje stavební řízení občanům, neboť budou muset většinu věcí řešit přes centrální úřad. Obává se proto dalšího vylidňování venkova. Vadí mu také, že „postavení obcí při tvorbě územních plánů bude vymazáno“. Předsedkyně klubu KDU-ČSL Šárka Jelínková má za to, že nová úprava zvýší riziko korupce a černých staveb. Mezi její pozitiva zařadila digitalizaci stavebního řízení nebo vznik specializovaného stavebního úřadu, který by rozhodoval například o velkých dopravních stavbách.

Varianta přepracovat normu je podle předsedů klubů nereálná vzhledem k tomu, že by znamenala i přepracování obsáhlého souboru souvisejících norem.

Pokud horní komora zákon odmítne, vláda by na přehlasování veta potřebovala většinu 101 poslanců.