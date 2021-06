ŽIVĚ: Zvýšení důchodů o 300 korun nad valorizaci sněmovna zrychleně schvalovat nebude. Opozice chce úpravy

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna v průměru o 450 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrný důchod 15 351 korun.

Dodatečné přidání by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy a v následujícím roce až 11,1 miliardy korun, což velká část opozice v souvislosti se stavem veřejných financí a ekonomickou situací v Česku kritizuje.