KSČM zahájila předvolební kampaň. Za minulost se nestydíme, říká Filip

Jako devizu strany předseda hodnotí, že nikdy nezapomněli na svůj volební program, drželi se ho a s tím předstupují před voliče. „Druhou devizou je, že my se za svoji třicetiletou minulost nijak nestydíme, nebojíme se obhajovat i to, co bylo před rokem 89, pokud to bylo ve prospěch občanů,“ argumentuje Filip.

Jako zásadní hodnotu pak předseda zmiňuje zachování české identity v Evropě. „Nemáme přeběhlíky, nemáme korupční aféry, nejsou za námi nevyjasněné majetkové vztahy, jako jsou za jinými, a za to bych chtěl naším členům poděkovat, to je deviza, s kterou může vystoupit málokterá strana,“ argumentuje Filip.