Nemocnice obnovují návštěvy, lidé ale musí dodržovat přísná opatření

Možnost návštěv obnovuje většina nemocnic v Jihomoravském kraji. Za svými blízkými smí lidé přijít ve středu a v neděli. Všude ale musí dodržovat požadované hygienické podmínky. „Pokud je nesplní, tak třeba v nemocnici v Tišňově je možné se nechat otestovat přímo před návštěvou,“ upřesnila redaktorka ČT Kateřina Beranová. Ve zdejší nemocnici zatím plošně návštěvy ale nepovolili, je však možné si je domluvit individuálně po telefonu. „Podle ředitele Bořka Semráda je to proto, aby se v jeden čas a na jednom místě neshromažďovalo mnoho lidí,“ doplnila redaktorka. Takhle si návštěvy mohou užít jak pacienti, tak jejich blízcí a mohou k tomu využít třeba prostor přilehlého parku.

Do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně lze zase přijít na návštěvu jen v rozmezí od 15:00 do 17:00 hodin, a to jen jeden člověk a na dobu pouze patnácti minut. Výjimky mohou být po dohodě s lékařem u pacientů v terminálním stadiu nemoci. Nemocnice ale apeluje na lidi, aby dodržovali všechny pokyny a chodili na návštěvy pouze v případě, že se cítí zdraví a mají všechny potřebné dokumenty. Návštěvy se nevztahují na covidová oddělení. V nemocnici v Ivančicích jsou ale návštěvy dál zakázané, podle tamního ředitele Jaromíra Hrubeše zatím řeší, jak návštěvy zajistit personálně. Návštěvy ve středu a v neděli povolily Fakultní nemocnice Brno a nemocnice zřizované krajem jako například Znojmo nebo Břeclav.

Stavba urgentního příjmu zkomplikuje cesty do pardubické nemocnice Také lůžková zdravotnická zařízení v Pardubickém kraji postupně obnovují návštěvy pacientů. Od pondělí jsou opět povoleny v pěti nemocnicích akutní péče nebo v Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví. V dalších dnech bude možné pacienty navštívit i v dalších léčebnách a ústavech, stále však bude nutné dodržovat protiepidemická opatření. V Nemocnici následné péče Moravská Třebová jsou návštěvy povoleny od středy, od úterý jsou možné v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí. Návštěvy zatím nepovolil odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku nebo Odborný léčebný ústav Jevíčko. V Pardubické nemocnici začala ale zaroveň výstavba nového centrálního urgentního příjmu, který může návštěvy komplikovat. „Pro pacienty a návštěvníky nemocnice z toho plyne omezení možnosti dopravy po nemocničním areálu a také omezení počtu parkovacích míst. Zábor stavební plochy postupně ztíží také přístup k některým budovám,“ uvedla nemocnice na svém webu. Do karlovarské nemocnice mohou po roce návštěvy Po téměř roce obnovila návštěvy také Karlovarská krajská nemocnice (KKN). Dosud mohli lidé pacienty navštívit pouze ve výjimečných případech. I zde musejí návštěvy dodržovat podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví. Návštěvy pacientů jsou možné na všech odděleních. „Nicméně je třeba zvážit, pokud pacient je pouze krátkodobě hospitalizovaný, jestli je nutné návštěvu vykonat, obavy z nákazy přetrvávají. Pochopitelně na odděleních, kde jsou pacienti delší dobu, tam rozumíme, že určitou složkou léčebného procesu je právě návštěva blízkých, která pomáhá, takže to podporujeme,“ řekla mluvčí KKN Markéta Singerová. Návštěva musí také respektovat návštěvní hodiny na oddělení, přičemž nemocnice se doporučuje dohodnout přímo s personálem, aby návštěva nezasáhla do chodu oddělení. Povolené jsou zde jen návštěvy jednoho pacienta pouze jedné osobě nejvýše na 30 minut. V hradeckém kraji platí řada podmínek K běžnému provozu, včetně umožnění návštěv, se postupně vracejí i nemocnice v hradeckém kraji. Konkrétní podmínky zveřejňují na svých webových stránkách. Například Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové povoluje návštěvy hospitalizovaných denně od 14:00 do 17:00 hodin, návštěvy v jiný čas může ve výjimečných případech povolit ošetřující lékař. „Povolena je návštěva maximálně dvou osob k jednomu pacientovi za den. Doba návštěvy je časově omezena na 30 minut. V individuálních případech s ohledem na zdravotní stav může ošetřující lékař návštěvu nepovolit nebo ukončit,“ uvedl mluvčí hradecké nemocnice Jakub Sochor. Na hematologických a onkologických odděleních jsou návštěvy povoleny pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře, návštěvy u covid-19 pozitivních pacientů pouze za specifických hygienických opatření, po dohodě s ošetřujícím lékařem, a u lidí s nejistou, závažnou prognózou či v konečném stádiu nemoci, uvedli zástupci fakultní nemocnice. Návštěvy jsou možné buď v určených prostorách jednotlivých oddělení nebo na pokojích pacientů. Pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, může být návštěva ve venkovních prostorách nemocničního areálu. „Nedoporučujeme, aby děti do deseti let věku navštěvovaly pacienty,“ dodal Sochor. Přítomnost otců u porodu je povolena bez testu, je ale zamezen kontakt s dalšími rodičkami a lidmi na porodním sále. Návštěvy si mohou po předchozí rezervaci nechat provést antigenní nebo PCR testy také v odběrovém centru hradecké fakultní nemocnice. Podle mluvčí nemocnic Královéhradeckého kraje Lucie Chytilové jsou povoleny za přísných pravidel také návštěvy pacientů v krajských nemocnicích. Hradecký kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíně, ve Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě, kam spadá i rychnovská nemocnice.