ŽIVĚ: Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu, školy se otevřou i v rizikových krajích

Šéfka resortu financí Alena Schillerová (za ANO) na Twitteru uvedla, že finanční správě nic nebrání začít zkraje příštího týdne přijímat žádosti o kompenzační bonus.

Vláda právě schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen. To znamená dalších až 31 tis. Kč pro zasažené podnikatele a dohodáře 👍@financnisprava začne přijímat žádosti hned zkraje příštího týdne. Nenecháme vás v tom!

Kompenzační bonus vyplácí finanční správa na základě zákona, který zvýšil příspěvek z 500 na tisíc korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 korun denně. Bonus již není navázaný na nouzový stav a podpora je zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent.

Výuka v rizikových krajích

Ministři zároveň uvolnili výuku ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině, které jsou epidemií nejvíce postižené. Týká se to druhých stupňů základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a taky praktické výuky na vysokých školách.

Hranice sta nových případů nákazy novým typem koronaviru týdně na 100 tisíc obyvatel, kterou vláda podmiňuje otevírání škol, dosáhne Česko podle modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nejspíš mezi 9. a 14. květnem.

Kdy se otevřou divadla?

Vláda by měla také rozhodnout, zda by i v kultuře mohlo dojít k rozvolňování. Zástupci různých odvětví na středečním jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) navrhli, aby se od 17. května mohlo začít hrát divadlo nebo konat koncerty uvnitř. Kapacita by měla být využita na 50 procent s maximálním počtem 500 diváků a podmínkou absolvování antigenního testu.

Ministerstvo zdravotnictví přitom dosud předpokládalo dražší PCR testy. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) po středečním jednání řekl, že podmínky by měly být jasné, jeho ministerstva průmyslu a obchodu se věc dotýká z pohledu podnikatelů v kultuře.