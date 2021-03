Obnovit vývoj české vakcíny je skandální, tvrdí biochemik Grubhoffer. Metoda je zastaralá

Je to naprosto skandální záležitost. ‚Úspěch‘ z podzimu loňského roku vlastně úspěchem nebyl. Vakcína byla uložena doslova k ledu v nouzové situaci, protože s něčím takovým nešlo pokračovat. Nebyla to vakcína, nebyla to dokonce ani kandidátní vakcína. Byl to takzvaný inaktivovaný virový antigen, u kterého nikdy nebyly prověřeny ochranné vakcinační účinky na zvířecím modelu v preklinických zkouškách. Projekt skončil do vytracena.

Víte sám, že ne každý výzkum na začátku vypadá úspěšně, že je potřeba zdolávat nejrůznější překážky a na konci třeba bude něco, co bude hodnotné pro další vědce. Nepřispělo několik měsíců výzkumu k něčemu, na čem by se dalo do budoucna stavět?

Zcela určitě ne. Koncept, který ministerstvo zdravotnictví pro vývoj vakcíny zvolilo, je 70 let starý koncept z doby, kdy legendární americký virolog Salk vyvíjel vakcínu proti polio – dětské obrně. Dnes jsme ve fázi velice progresivních moderních biotechnologií, které jsou úplně jinde, než je tento přístup. To, o co se pokoušela a nedejbože bude pokoušet naše země v případě této inaktivované vakcíny, je cesta asijských výrobců, to je vakcína, kterou prodává Čína a v poslední době také Indie. Čili typicky asijská vakcína na velmi primitivní technologii.

Důvodová zpráva, se kterou jsem měl možnost se seznámit v souvislosti s obnovením tohoto nesmyslného projektu, říká, že bude schopna reagovat na nové varianty čínského koronaviru. To není pravda. Ona by musela znovu a znovu připravit velké množství virových částic příslušné varianty – například britské virulentní varianty – a pak připravit jakýsi koktejl virových částic například z brazilské, britské nebo jihoafrické varianty a doufat, že tato vakcína bude aktuální řekněme za dva roky, což už nemusí.

Proto mají dnes obrovskou výhodu genové a vektorové vakcíny, které je možné aktualizovat pouhým přeprogramováním vakcíny. To znamená vsunutím aktuálního genu pro povrchový výběžek čínského koronaviru. To je nesmírná technologická výhoda a na to se teď musí svět soustředit: Aby dokázal velmi rychle přeprogramovat vakcíny. A ne vyrábět asijské vakcíny, které vůbec nevíme, jestli budou fungovat za rok nebo za dva.

Česká republika měla vždy špičkové vědce. Je v českých silách se správným týmem, se zapojením farmaceutických firem – což byla jedna z věcí, které byly vytýkány tomuto projektu, že tam firmy nebyly – s dostatkem peněz vakcínu vyvinout, vyzkoušet, nechat registrovat. Máme na to?

Máme na to, ale otázku by bylo v případě, že bychom touto cestou chtěli jít, potřeba důkladně analyzovat. A správně jste řekl: s farmaceutickými hráči. Bez těch to nejde. Je to zase východní přístup k vědeckému podnikání, že státní kasy zaplatí všechno. To vůbec není pravda. Je to málo platné, vakcíny v sobě byznys obsahují. Jistě, s přispěním veřejných peněz je to obvyklé jako teď při vývoji několika covidových vakcín.

Intelektuální kapacitu na to naše země má. Máme několik desítek velice kvalitních lidí v oblasti virologie a mikrobiologie, o tom vůbec není pochyb. Je neuvěřitelně smutné, že vláda nepotřebuje s těmito lidmi jednat. Nikdo nebyl osloven. Projekt získala a garantuje kardioložka, která znovu a znovu přichází, pokud bude fungovat její vztah s premiérem.