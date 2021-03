Do Karlovarského kraje dorazily vakcíny z Německa. Očkování chce 200 tisíc sedmdesátníků

„Celkem 5600 dávek vakcíny firmy AstraZeneca vyložila distribuční společnost v Nemocnici Karlovy Vary, nyní míří i do sokolovské a chebské nemocnice stejná výše dodávky,“ popisuje mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Mimořádnou pomoc poskytly Karlovarskému kraji spolkové země Sasko a Bavorsko, s nimiž kraj, který se od počátku roku potýká s vysokými přírůstky nakažených i pacientů v těžkém stavu, sousedí. Podle předběžných odhadů by se dávky mohly spotřebovat do dvou týdnů. Zapojit by se mohla nejen dosavadní očkovací místa, ale i praktičtí lékaři, kteří projevili zájem o očkování pacientů, jež mají registrované.

V Karlovarském kraji se podle údajů ministerstva zdravotnictví zatím naočkovalo téměř šestnáct tisíc dávek. Rychlejšímu tempu bránil zejména nedostatek vakcín, dodávka z Německa by proto mohla výrazně pomoci. V pondělí začalo v kraji fungovat první velkokapacitní očkovací centrum, v němž by mohlo vakcínu dostat až tisíc lidí denně.

Registrovat se už mohou lidé starší 70 let

V pondělí se v Česku spustily rezervace očkování pro lidi starší sedmdesáti let. Za první den se jich do systému zaregistrovalo dvě stě tisíc, z nichž zhruba třináct a půl tisíce dostalo i termín, vyplývá z informací Chytré karantény. Systém dle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly tentokrát nezaznamenal žádné potíže.

Sedmdesátníků žije v Česku zhruba milion a k očkování je mohou hlásit i jejich praktičtí lékaři. Upozorňují ale na to, že lidé, kteří se chtějí nechat očkovat u nich, by se měli ozvat přímo jim a neměli by se sami hlásit do registračního systému – do něj je zapíše až přímo lékař.

Pro lidi starší 80 let, kterých je v Česku zhruba 440 tisíc, byla registrace spuštěna v polovině ledna. Od února přibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro učitele.