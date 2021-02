Očkují a rozvolňují. Izraelci mohou do divadla, Washington otevírá školy

Británie chce zrychlit, čtvrtina populace dostala alespoň první dávku

Urychlit očkování plánuje Spojené království. Kabinet Borise Johnsona v pondělí oznámil, že do konce července chce podat první dávku vakcíny všem dospělým. Původně chtěl Londýn této mety dosáhnout na konci srpna. Nový plán, který představil ministr zdravotnictví Matt Hancock, počítá i s očkováním pro všechny starší padesáti let nebo se špatným zdravotním stavem do 15. dubna – předchozí plán počítal s prvním květnem.

Dle britských úřadů už alespoň první dávku vakcíny obdrželo více než 17,6 milionu lidí, tedy zhruba čtvrtina populace.

Vládní koordinátor očkování Nadhim Zahawi předeslal, že v Anglii se školy otevřou 8. března. V lavicích od počátku ledna zasedají pouze ty děti, jejichž rodiče pracují v klíčových odvětvích. Od druhého březnového pondělí má mít každý obyvatel anglických pečovatelských domů povoleného jednoho návštěvníka, s nímž se může držet za ruce. Od stejného data má být v Anglii povoleno i setkávání dvou lidí z různých domácností, zatím jenom ve venkovních prostorách.