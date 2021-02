Texas je stále sevřen ledovým počasím, mnozí jsou bez vody. Biden nabízí federální pomoc

Život v Texasu a okolních státech již několik dní komplikuje rekordně mrazivé počasí, které v některých částech přerušilo dodávky elektřiny a vody. Dodávky proudu se postupně obnovují a teploty by měly začít růst, zhruba třináct milionů lidí má však stále problémy se zajištěním pitné vody.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová potvrdila, že Biden požádal svůj tým o urychlení žádosti Texasu o vyhlášení katastrofy. Je také v kontaktu se starosty některých největších měst jako Houston, Austin a Dallas, aby se ujistil, že mají přístup k vládním financím. Prezident navštíví Texas, pokud jeho přítomnost nebude zátěží při pomoci.

Sněhové a mrazivé bouře zasáhly také několik dalších států na jihu USA, které rovněž hlásí výpadky dodávek vody. V regionu nejsou takové teploty obvyklé.

Pojišťovny čekají rekordní ztráty

Ratingová agentura zaměřená na pojišťovny A.M. Best varovala, že pojišťovny by mohly kvůli mrazu za první čtvrtletí utrpět rekordní ztráty. Počasí ochromilo elektrickou síť a způsobilo rozsáhlé škody na majetku, včetně zhroucených střech a prasklých potrubí. Bouře by se tak mohla stát nejnákladnější událostí související se zimním počasím v Texasu.

Mluvčí Texaské rady pojišťoven Camille Garciová podle agentury Reuters uvedla, že pojišťovny ve státu očekávají stovky tisíc hlášení o škodách.