Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, kterým vláda určovala omamné rostliny i jejich množství

O návrhu rozhodovalo plénum všech patnácti soudců a soudkyň. „Zrušili jsme zmocňovací ustanovení pro vládu. Je to z důvodu, že je to v rozporu s článkem 39 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod,“ uvedl ústavní soudce Pavel Šámal.

Tato část Listiny praví, že jen zákon stanoví, jaké jednání je trestným činem a jaký trest lze uložit. Podle Šámala vláda nemůže určit trestné množství, protože je to stanovení spodní hranice trestní odpovědnosti, což může činit jen zákonodárce. Dodal, že pojem množství větší než malé je důležitý, protože odlišuje trestné činy od přestupků.

Pojem „větší než malé“ nezmizí

Soudy tak nebudou moci postupovat podle zrušeného ustanovení, ale budou se muset řídit judikaturou. „Ta judikatura je ovšem tak rozvinutá s ohledem na délku používání pojmů v praxi, že to podle mého názoru nebude činit potíže,“ řekl Šámal.

Chrudimský soud navrhoval zrušení pojmů týkajících se množství „větší než malé“, přičemž toto množství určuje až expertiza, nicméně podle Šámala to není nic, co by vedlo k neústavnosti a podle ÚS je to ústavně konformní.