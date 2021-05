Bartoš, Hamáček a Stanjura kritizovali komunikaci kolem Vrbětic

V kabinetu podle něj panuje stejný názor mezi členy vlády, kteří se účastnili výborů pro zpravodajskou činnost. Mezi nimi podle Hamáčka Benešová nebyla a dostala jen obecnou informaci ze strany BIS. „Má méně informací, než máme my,“ komentoval Hamáček. Její výrok, stejně jako projev prezidenta Miloše Zemana, podle něj nahrál „někomu jinému než České republice“. Nemyslí si však, že je to dostatečný důvod k odvolání ministryně, a to i v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami.

Podle Hamáčka však v pondělí žádný podobný návrh na jednání vlády nepadl. „Nemám žádné signály, že by měla něco takového předkládat do budoucna,“ uvedl Hamáček. Podle něj nejvyšší státní zástupce ve vrbětické kauze „odvedl kus práce“ a je s jeho prací spokojen.

Ministryně spravedlnosti také v souvislosti s vrbětickou kauzou kritizovala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který se podle ní ke kauze „přimotal“. V rozhovoru pro Novinky.cz řekla, že Zeman „do toho nemá co mluvit, protože není ani v dozoru, ani v dohledu“. Benešová podle informací Otázek Václava Moravce měla na pondělní jednání vlády připravené Zemanovo odvolání.

I podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše se jedná o zásadní problém, který jen násobí fakt, že na Vrbětice je upřena světová pozornost. „Očekávám, že se to na vládě vyjasní a že pan premiér udělá nějaké kroky,“ uvedl Bartoš.

Podle místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury to svědčí o tom, že členové vlády nechovají důvěru k předsedovi a místopředsedovi kabinetu. „V politice musí fungovat důvěra. Je jenom vybraný okruh lidí, kteří mohou dostat klíčové informace. Evidentně věří víc Miloši Zemanovi nebo Rusku,“ řekl. Benešová by podle něj měla úřad opustit.

Hamáček očekává další postup Evropy proti Rusku

Za Českou republiku se v souvislosti s Vrběticemi postavily některé evropské státy, diplomaty vyhostilo Slovensko, Rumunsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko. Hamáček očekává, že se připojí další země: „Mimo EU by to měla být Velká Británie, vyjádřili nám velmi silnou podporu. Z Evropy bych očekával nějaké kroky od těch největších, to znamená Německa a Francie.“

Odpoledne hovořil americký ministr zahraničí Antony Blinken s premiérem Andrejem Babišem a vyjádřil Česku podporu v jeho sporu s Ruskem. Blinken to uvedl to na Twitteru.

Jednoho diplomata vyhostilo také Bulharsko kvůli zapojení země do tamních výbuchů. „Bulharsko bych nepodceňoval. Byla zahájena policejní spolupráce mezi Českou republikou a Bulharskem. Když to úplně zjednoduším, tak teď Bulharům došlo, co se jim tam dělo,“ uvedl.

Bulharská stopa podle něj může přispět ke zmapování působení jednotky 29155 v Evropě, což by mohlo vést k dalším evropským reakcím vůči Rusku. Podle Stanjury však výroky prezidenta i ministryně Benešové západní spojence od reakcí odrazují.