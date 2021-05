V Česku jsou další varianty koronaviru. Jsme pod lehkým tlakem, řekl Arenberger

„Z Marseille se k nám dovezla také v jednom případě kombinace nigerijské a britské mutace. Stejně tak v Ostravě máme ze Švýcarska dovezenou další lahůdku, a to je kombinace britské a floridské mutace,“ uvedl ministr zdravotnictví na tiskové konferenci. Takové případy se musí sledovat, upozornil.

Jednou z cest, jak zabránit dalšímu šíření nových variant, je ochrana dýchacích cest. Právě tato podmínka proto přetrvává ve službách, kterých se týká rozvolňování. „Otevírají se služby. Tedy péče o tělo, jeden na jednoho, péče o zvířata, v režimu postcovidových pacientů samoplátci v lázních, dále se otevírají galerie a muzea, ale regionálně,“ vyjmenoval ministr a připomněl, že v některých regionech se také díky poklesu počtu nakažených vrací další žáci do škol.

Mimořádné opatření se týká služeb péče o tělo, jako jsou holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, nebo masérských a podobných regeneračních a rekondičních služeb. ÚOOÚ poukázal na to, že pandemický zákon nezmocňuje ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby mohlo provozovatelům uložit povinnost vést evidenci zákazníků.

Podle Arenbergera byl měl také na začátku června začít fungovat elektronický systém na prokazování očkování, testu či prodělaného covidu. Systém „zelených certifikátů“ nebo covid pasů bude podle něj propojený v rámci EU. „I když by tento certifikát nebyl v provozu, tak v České republice stačí všechny ty papírové formy potvrzení o nejrůznějších vyšetřeních tak, jak jsou nastaveny,“ uvedl ministr.

„Je možné propojit nejen to, že my máme nějakou informaci, která je v podstatě anynomizovaná, týká se jen jména,“ popsal Arenberger. Ten, kdo pak bude údaje ověřovat, bude mít přístup do databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), která už teď funguje pro evidenci nákaz, podaných vakcín či výsledků provedených testů.

Dětské kroužky začnou opět fungovat

Dětské kroužky při domech dětí a mládeže či v organizacích, jako je Junák, budou moci fungovat stejně, jako mimoškolní aktivity ve školách. Ministerstvo zdravotnictví se na tom v pátek dohodlo se zástupci ministerstva školství.

Česká rada dětí a mládeže, která sdružuje stovku organizací jako je například Junák - český skaut a v nich statisíce dětí, se v minulých dnech pozastavila nad tím, že se při zmírňování opatření zatím počítá jen se sportovci, ale ne s jinými dětskými organizacemi.

„Domluvili jsme se, že tyto aktivity (…) postavíme na roveň mimoškolním aktivitám, které povolujeme ve školách,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Připravuje se kvůli tomu změna mimořádného opatření ministerstva.

Příští týden do Česka dorazí 2,8 milionu očkovacích dávek

Ministr se věnoval také očkování. Příští týden by se podle něj měl počet aplikovaných dávek v porovnání s tímto týdnem zvýšit. Očekává se také dodání přes 2,8 milionu dávek. Největší podíl z nich bude tvořit vakcína Pfizer/BioNTech s 2,3 miliony dávek, Moderny dorazí 354 tisíc dávek, Johnson & Johnson 170 tisíc a 28 tisíc dávek přijde i od firmy AstraZeneca.