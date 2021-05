Napoleon se prohnal Moravou. Staletí po bitvě žijí u Slavkova potomci francouzských vojáků

„Vše bylo naplněno Francouzi, kteří strhávali střechy domů, rozbíjeli tam vrata a dveře, zde stoly a postele, almary vynášeli z domu, tam rozsekávali vozy, pluhy, brány a jinak vše, co bylo ze dřeva. I seno, slámu a oves nakládali na vozy, zatímco jiní plenili a páchali bůhvíjaké neplechy a násilnosti,“ stojí ve šlapanické kronice.

Je nutné poznamenat, že za bídou stáli jak nepřátelská francouzská vojska, tak spojenečtí Rusové. Ačkoliv k Rusům v některých vsích chovali sympatie, jinde je popisují jako „sotva více než dobytek“. Rakouských vojáků u Slavkova bojovalo poměrně málo a místní je vnímali spíše jako osvoboditele. Negativní emoce však vyvolávalo všechno plenění, kořistění a zabíjení, aniž by záleželo na tom, jakou uniformu tito muži nosili.

Výsledkem řádění armád byla dnes těžko představitelná bída. O mnohých obcích se kronikáři zmiňují jako o zničených, o vsi Kučerov v kronice stojí, že byla „do největší chudoby přivedena“, stejně byl na tom i Vyškov. Konflikt navíc nepoznamenal jen oblast v bezprostřední blízkosti bojů. Škody na zničených domech nebo penězích udávají zápisy v Olomouci, Jihlavě, Prostějově, na Těšínsku, ve Znojmě.

S bitvou přišly nemoci a hlad

Do uzavření řádného míru mezi válčícími mocnostmi zůstala francouzská vojska na Moravě, okupace trvala dva měsíce. Skokově se tak zvýšila koncentrace lidí, mezi kterými se i kvůli všudypřítomným mrtvolám začaly šířit nemoci. Byli to právě místní obyvatelé, kteří se snažili mrtvé ihned pohřbívat do hromadných hrobů, aby tak zabránili šíření chorob. Leckdy se přitom ale sami nakazili tyfem nebo cholerou.

Kraj byl vydrancovaný, hospodáři měli potíže s obděláváním polí, k práci navíc chyběli lidé. Vojáci během okupace zrekvírovali dobytek, po bitvě tak přišel hladomor. Obětí mezi obyvateli bylo nakonec asi šestkrát víc než těch, kteří padli na bojišti.