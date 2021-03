Ve čtvrtek přibylo přes deset tisíc nakažených, proti předchozímu týdnu je to o 660 méně

Primář ARO krajské nemocnice v Liberci a krajský koodinátor lůžkové péče pro pacienty s kooranvirem Dušan Morman k tomu uvedl, že oddělení se musí v prvé řadě uklidit a některá by se podle něho mohla také vymalovat. „A pokud budeme muset oddělení na týden zavřít – a my bychom ho rádi 'vyřadili' na týden z provozu, sestry bychom mohli nechat vydechnout,“ dodal.

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr v pátek také zdůraznil, že seznam možných testů na koronavirus v tendru na dodávky pro školy musí zúžit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vláda ve čtvrtek rozhodla o pořízení pěti milionů sad antigenních testů do pohotovostních zásob SSHR a jejich distribuci školám. Blatný po jednání kabinetu ale uvedl, že ministerstvo zdravotnictví do výběru nebude zasahovat.

Kvůli delší platnosti většiny opatření kabinet plánuje požádat sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Podle ministra Blatného by bez něj nebylo možné všechna opatření ponechat. Slíbil, že opozici poskytne data, která by měla potvrdit důvodnost stávajících omezení.

Podle něho by se mělo občanům více věřit. „Drtivá většina z nás se chová slušně a pravidla nezneužívá a ti, kteří je chtějí porušovat, dělají to i přes tyto silné restrikce,“ uvedl s tím, že pokud by byl umožněný pohyb v širší míře než dosud, lidé by se tak lépe rozložili. „V tuto chvíli, o víkendu jsme to viděli, jsou přehlcené cyklostezky v daném městě i pěší zaležitosti. Nechci zpochybňovat to, jestli opatření mohou mít nějaký vliv na nárůst či snížení počtu nakažených, jen apeluji, chovejme se vzájemně s důvěrou a věřím, že tímto způsobem i takto dokážeme těžkou dobu daleko lépe přežít,“ dodal.

Starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl velmi uvítal, že vláda rozšířila od pondělí možnost sportování a pohybu na rámec okresu. „Pokud se vláda ptá, jak je možné, že neklesá počet přenosů, tak je to možná dáno právě tím, že v mnohých obcích, malých městech, jsme občany ve volném čase vrhli do jednoho či dvou míst, místo toho aby se rozprostřeli,“ vysvětlil pro ČT.

Lidé s kódem od specialisty se budou hlásit k očkování přednostně

Vybraní chroničtí pacienti by se měli sami hlásit do očkovacího centra, jakmile dostanou kód od abmulatního specialisty. Šéf Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko čekává, že by ho lékaři mohli začít pacientům předávat do konce března. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že to bude zřejmě od pondělí 21. března. Seznam diagnóz, se kterými budou mít lidé přednost zatím podle Jojka hotový není.

„Je předpoklad, že v něm budou všechny stavy, o nichž se dnes již ví, že při nich bývá častěji komplikovaný průběh covidu-19,“ sdělil Jojko. Půjde podle něj zřejmě o diabetes prvního typu, obezitu s BMI nad 35 a srdeční, jaterní nebo ledvinné selhání. Nárok budou mít také pacienti s těžkým stupněm plicních nemocí, komplikovanou hypertenzí, onkologickým onemocněním, omezeným fungováním imunitního systému nebo těžšími genetickými vadami.

„Sami pak budeme kódy předávat těm pacientům, jejichž stav dle našeho posouzení odpovídá těm diagnózám, které také dostaneme,“ dodal Jojko. Lékaři pacienty sami aktivně osloví. Podobně jako dnes učitelé se budou tito nemocní moci přihlásit přes registrační systém k očkování.

V současné sobě se mohou hlásit o vakcínu lidé starší 70 let, zdravotníci, učitelé nebo vybraní členové integrovaného záchranného systému nebo pracovníci kritické infrastruktury. Mladší vážně nemocní mohou být očkováni v nemocnicích nebo je mohou k přednostní vakcinaci vybrat jejich praktičtí lékaři. Ti ale narážejí na nedostatek vakcíny a komplikovaný systém jejího zavážení, kdy musí mít připravený seznam stovky pacientů, než vakcínu obdrží.

Celkem bylo v Česku od počátku očkování loni v prosinci podáno 1,26 milionu dávek vakcín, přičemž 340 tisíc lidí bylo očkováno i druhou potřebnou dávkou. V posledních pracovních dnech zdravotníci podají zhruba 40 tisíc dávek denně, ve čtvrtek to bylo konkrétně 42 647 dávek vakcíny proti covidu, což je ale zhruba o 9100 méně než ve stejný den o týden dříve, kdy podali v jednom dni dosud nejvyšší počet dávek.

Na očkování byly už zhruba tři pětiny všech seniorů nad 80 let a pětina sedmdesátníků. U nejstarší věkové skupiny se očkování projevuje i v tom, kolik se jich ve vážném stavu dostává do nemocnic.

Do Česka dorazí první dávka léku od firmy Regeneron

První dodávka léku na covid-19 od firmy Regeneron by měla v České republice být nejpozději do čtvrtka 25. března, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání neregistrovaného léku na začátku března, výjimku udělilo pro dvanáct tisíc dávek preparátu. Lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci covid-19. Jeho použití už dříve doporučil lékový ústav. Povolení platí do konce letošního roku.

Distribuci léčiva bude v Česku zajišťovat firma Roche a bude jej rozvážet podle pokynů fakultních nemocnic v pražském Motole a v Brně, které je obdrží primárně. Od března do května by mělo Česko dostat každý měsíc čtyři tisíce dávek léku.

Ministerstvo už v únoru povolilo použití podobného léku tohoto typu, bamlanivimab od firmy Eli Lilly. Použití zatím neregistrovaných léků v Česku umožňuje zákon o léčivech po vyžádání stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle zákona pak výrobci ani zdravotníci nenesou odpovědnost za případné důsledky jeho použití.

V současné době je oficiálně na léčbu nákazy novým typem koronaviru schválený jediný lék, látka remdesivir od firmy Gilead Sciences. Česko jí každý měsíc objednává tisíce dávek.

Lze žádat o ošetřovné za únor

Živnostníci mohou od pátku žádat o ošetřovné za únor. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přístup do on-line formuláře otevře v 09:00, žádosti bude přijímat do 19. dubna. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mají stejně jako v předchozích měsících nárok na příspěvek 400 korun na den. Dotaci si nemohou nárokovat za období jarních prázdnin a nemohou ji čerpat zároveň s kompenzačním bonusem.

Zájemci o ošetřovné by měli žádost posílat přednostně vlastní datovou schránkou, bude tak nejrychleji zpracována i vyplacena. Odeslat ji budou moci ale i e-mailem s elektronickým podpisem, případně poštou a obálku označit „fpuno21“. Resort podnikatele žádá, aby při zaslání žádosti poštou listy nesešívali. Osobní podání v budově MPO nebude z hygienických důvodů možné.

Každý živnostník může podat za stanovené období jen jednu žádost. Dotaci si nemůže nárokovat, pokud si dítě nebo ošetřovaného člověka nechal doma dobrovolně.