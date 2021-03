Pozitivita testů ve firmách je mezi jedním a dvěma procenty, informoval Blatný

„Když je proveden samotest, tak jeho pozitivní nález je potřeba nahlásit buď lékaři, se kterým mám smlouvu, praktickému lékaři, nebo hygieně,“ uvedl ministr. Povinnost má podle něj zaměstnanec i zaměstnavatel. Negativní výsledky hlásí jen firmy, které chtějí žádost o příspěvek na testování. Zdravotní pojišťovně musí testy vykázat jednou měsíčně. Potom se počty testů do systémů ministerstva doplní zpětně.

Firma s otestovanými zaměstnanci zároveň nemůže přestat dodržovat opatření, například nošení roušek, zdůraznil Blatný na páteční tiskové konferenci. „Testování je snaha zabránit tomu, aby se nákaza šířila v podnicích. Předejde se tak jejich zavírání,“ dodal. Krajské hygienické stanice podle něj budou ve firmách provádět kontroly. Apeloval také na to, aby lidé s příznaky nechodili do práce, kontaktovali svého praktického lékaře a nechali se otestovat PCR testem.

Počet provedených antigenních testů se zvyšuje kontinuálně od poloviny ledna. Zatímco v půlce ledna průměrný denní počet za týden činil 23 tisíc testů, minulý týden to už bylo přes 63 tisíc. Tento týden denní počty přesahují sto tisíc. Pozitivní antigenní test u člověka s příznaky není třeba potvrzovat PCR testem, u bezpříznakového musí být odběr zopakovaný a potvrzený v laboratoři.

Zátěž na odběrová místa

V poslední době roste zátěž odběrových míst pro veřejnost, kam některé firmy posílají testovat své zaměstnance, což pak snižuje dostupnost volných termínů. Testování zaměstnanců firem nemá směřovat na odběrová místa pro veřejnost, zopakoval Blatný. Doporučuje buď samotest, nebo má firma uzavřít smlouvu s praktickým lékařem.

Povinné testování dokončily například obchodní řetězce. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) mělo pozitivní antigenní test méně než 0,5 procenta zaměstnanců. „Nejtěžší nebylo to samotné otestování antigennními testy, ale to, že jsme v některých krajích, jako byl třeba Olomoucký, velmi rychle narazili na limity konfirmačních PCR testů. Obecná testovací místa tam jsou zahlcena a zaměstnanci potom čekali třeba tři až čtyři dny než se potvrdilo, jestli jsou skutečně pozitivní nebo ne,“ řekl ČT prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. SOCR apeluje na vládu, aby problém vyřešila.

Podle Prouzy se ale zlepšuje dostupnost testů. „Na druhou stranu cena rozhodně neklesá a v průměru obchody nakupují za 100, 110 korun, těch levnějších testů je velmi málo, takže ta šedesátikorunová úhrada (státní příspěvek na samotest, pozn. red.) rozhodně nestačí,“ podotkl. Pokud by se mělo testovat celý duben nebo do května je podle něj nutné znovu otevřít debatu o proplácení. Malé firmy si totiž podle něj nemohou dovolit tak dlouho testování hradit. O tom, že povinné testování bude nutné nejméně do konce května, i když se bude epidemická situace zlepšovat, informoval ve čtvrtek ve sněmovně Blatný.