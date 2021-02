Svůj významný den by mohli získat krajané v cizině. V historii hráli zásadní roli

Den, kdy do exilu odešel Jan Amos Komenský, by mohl připomínat Čechy žijící v zahraničí. 4. únor odkazuje na události roku 1628, kdy se Komenský po porážce protestantů na Bílé hoře a následném několikaletém skrývání rozhodl opustit české země.

„Stejně jako on, tak i další generace Čechů, kteří nežili ve své vlasti, toho pro nás udělali mnoho významného. Češi, kteří žijí po celém světě, od Kanady po Nový Zéland, šíří dobré jméno naší země v zahraničí a přinášejí nám zpět do vlasti cenné zkušenosti,“ řekl k návrhu zákona ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Komenský byl kromě jiného filozof, teolog a biskup jednoty bratrské. V pedagogické praxi i teorii shrnul demokratické a humanistické myšlenky své doby a stal se zakladatelem moderní pedagogiky. Ostatně přezdívá se mu „učitel národů“.

Petříček připomněl, že když v minulosti exulanti opouštěli svou rodnou zemi, často to bylo navždy. Ani Komenský se do Čech po svém odchodu kvůli náboženskému útlaku už nepodíval. Většinu následujících let strávil v polském Lešně a Amsterdamu a v Nizozemsku je také pohřbený.