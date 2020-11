Od smrti Jana Amose Komenského uplynulo 350 let. Při morové ráně varoval před špatnostmi ducha

Na akademii v Herbornu a univerzitě v Heidelbergu se ale nevěnoval jen teologii. „Není oboru, který mu studijní a cestovní příležitost přináší do cesty, aby s oň nezajímal a nehleděl si v něm získat pevné základy – od theologie po anatomii, od astronomie po kosmografii, od jazykových znalostí po vědu o vlasti a jejích dějinách,“ napsal do svých Komeniologických studií filozof Jan Patočka.

Kvůli náboženské nesvobodě z českých zemí odešel do Lešna v Polsku, a to už po boku druhé manželky. „Božím řízením jsme se dostali do zemí Polské koruny, pod vládu vrchnosti, která nám kromě čistého náboženství a kázání Božího slova zajistila i bydlení a živobytí na svých pozemcích a držela nad námi ochrannou ruku,“ vzpomínal později Komenský.

Během tří pobytů strávil v Lešně celkem 19 let. I toto protestantské město ale musel kvůli pohnutí dějin opustit, neboť jej obklíčila katolická vojska. Komenskému se podařilo utéct, zanechal za sebou ale majetek a zejména velkou knihovnu s řadou rozpracovaných děl, která lehla popelem. Plamenům neušel ani česko-latinský slovník, na kterém pracoval přes čtyřicet let.

V té době byl Komenský již uznávaným učencem, po rozšíření zprávy o vypálení Lešna tak dostal pozvání do Amsterdamu. V Nizozemsku pak strávil posledních 16 let svého života.