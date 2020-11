Bitva na Bílé hoře nebyla bojem mezi „hodnými“ a „zlými“. Ovlivnila Evropu na stovky let

Zástupci městského, rytířského a panského stavu, kteří ho zvolili, byli v drtivé většině evangelíci. Dílem vsadili na to, že i s předchozími Habsburky byla nějaká forma náboženské koexistence možná, a že se tedy snad domluví na určitém konsensu i s Ferdinandem, dílem doufali, že se volbu podaří zablokovat a přinejmenším odložit.

Menšinoví katolíci se připravili lépe – měli ve svých řadách brilantní vyjednavače typu nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic. Osvědčené přesvědčovací metody od lichotek a slibů až po varování a zastrašování přinesly své ovoce a český zemský sněm zvolil Ferdinanda Štýrského českým králem.

Nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka dokonce poznamenal, že kdo by se chtěl Ferdinandově volbě protivit, ten by „dvě hlavy míti musil.“ Proti byli ze všech přítomných jen čtyři – Jindřich Matyáš Thurn, který ihned po bělohorské bitvě uprchl společně s Friedrichem Falckým a jeho dvorem za hranice, Linhart Colonna z Felsu, který se porážky stavovského odboje nedožil, a dva měšťané, kteří oba skončili své životy v červnu 1621 na Staroměstském náměstí pod mečem kata Mydláře.

Kvadratura kruhu

Když se necelý rok poté radikální evangelíci domluvili, že je třeba strhnout své váhající souvěrce k rozhodnému kroku a demonstrativně zasáhnout proti místodržícím, vyhodili z okna České kanceláře na Pražském hradě Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka, Jaroslava Bořitu z Martinic a jejich sekretáře Filipa Fabricia. Násilím proti jeho zástupcům tak v symbolické rovině vztáhli ruku na samotného panovníka. Tím byl v té době ještě císař Matyáš.

Dalo by se čekat, že vzbouřenci obratem postaví vojsko a přinejmenším potáhnou na Vídeň, ale nic takového se prozatím nestalo. Místo toho napřeli všechny síly do „války slov“ – totiž do propagandy, která v té době už dávno patřila do veřejného prostoru a ovlivňovala postoje obyvatel Českého království.

