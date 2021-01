PES zůstává ve čtvrtém stupni, na přechodech s Bavorskem se tvoří fronty pendlerů

Podle návrhu by se republika měla přesunout do mírnějšího, čtvrtého stupně v době, kdy počet pacientů s covidem v nemocnicích klesne pod tři tisíce a na jednotkách intenzivní péče pod 450. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to nebude dříve než v polovině února.

V neděli bylo v nemocnicích 5621 lidí s covidem, v mezitýdenním srovnání počet hospitalizovaných klesl asi o 830. V těžkém stavu je 1021 pacientů.

V neděli přibylo 2376 případů covidu, což je nejnižší denní nárůst od 13. prosince. Do statistik přibylo dalších 84 úmrtí. Celkem už zemřelo 15 453 lidí, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví. Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku přes 940 tisíc nakažených. Téměř 820 tisíc z nich se už z nemoci vyléčilo. Aktuálně se s nákazou potýká zhruba 105 tisíc lidí, většina má lehký průběh onemocnění.

Epidemie zpomaluje, reprodukční číslo se ale mírně zhoršilo

V posledních dnech v České republice epidemie zpomaluje. Za uplynulý týden přibylo zhruba 48 tisíc nakažených, o týden dříve to bylo přes 56 tisíc, a předtím dokonce skoro 89 tisíc nových případů za týden.

Index PES sleduje reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, průměr nakažených na sto tisíc obyvatel za poslední dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Čtvrtým hodnoceným kritériem je podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici.

K pondělnímu dni se opět mírně zhoršilo reprodukční číslo, je 0,9. Roste už osmý den v řadě. Ostatní sledovaná kritéria se naopak mírně zlepšila. Na bodovém hodnocení se ale ani jeden posun neprojevil.

Na hranicích se tvoří fronty pendlerů

První pracovní den se na hraničních přechodech s Bavorskem tvoří kilometrové kolony. Německo od neděle považuje Česko za vysoce rizikovou oblast, lidé dojíždějící za prací musí podstoupit testy každých 48 hodin.

Pendleři se začali testovat už od čtyř hodin, jak potvrdila i z Pomezí nad Ohří redaktorka České televize Marcela Durasová. Jde o systém drive-in, kdy lidé přijíždějí autem, u prvního stanu vyřídí administrativu, u druhého absolvují antigenní testy zdarma a počkají si na výsledek. Ten bývá zhruba za dvacet minut. Testovací místo je schopné otestovat několik desítek lidí za hodinu.

Většina z pendlerů tak v koloně stála tři hodiny i déle a čekala na svůj test, potvrdila redaktroka ČT. Mnozí už měli přitom dávno být na svém pracovišti v Bavorsku. Pendleři se tak shodují na tom, že delší dobu se tento režim zvádat nedá. „Tři sta metrů jedu tři hodiny. Tregédie. Já doufám, že buď budu pozitivní, anebo že mi dnes dá šéf výpověď, modlím se, aby to tak dopadlo. Jakákoliv jiná alternativa je pro mě špatně, protože tohle už nehodlám absolvovat,“ řekl ČT jeden z nich. Dodal, že je to diskriminace. „Proč to nepotřebují Němci, tam taky jezdí lidé dvě stě, tři sta kilometrů do práce, stejně jako my,“ dodal.

Kolony čekajících aut se tvoří ale jen na české straně, kde mohou pendleři získat výsledek testů na počkání. Z testování na německé straně jsou výsledky do druhého dne. Policisté proto radí lidem, kteří nepotřebují aktuální test v pondělí, aby si zajeli na německé testovací stanoviště, kde kolony nejsou.

Největší kolony se dají čekat, stejně jako o víkendu, v jihočeském Strážném, zmíněném Pomezí nad Ohří na Chebsku a v Železné Rudě na Klatovsku. V pondělí ráno jezdí nejvíce českých pracovníků do německých továren. Počet odběrových stanic by se měl v příštích dnech ještě zvyšovat. Testovací místa pro pendlery by měla vzniknout i na přechodech v Železné Rudě na Klatovsku a Strážném na Prachaticku, uvedl v neděli na Facebooku premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle prezidentky Asociace pendlerů ČR Zuzany Vintrové panuje mezi lidmi dojíždějícími za prací velká nervozita. Spolu s ministerstvy a vládou tlačí na bavorský kabinet, aby počet povinných testů pendlerů snížil. V pondělí by spolu měli opět hovořit premiéři obou zemí. Podle Vintrové vinou častých povinných testů, které jsou „logisticky neproveditelné“, zkolabují obě strany příhraničí. Čechů jezdí denně do Německa za prací kolem šedesáti tisíc.