V nemocnicích na severu Česka dochází volná lůžka pro covidové pacienty

Telefon v Národním dispečinku lůžkové péče v posledních dnech zvoní čím dál častěji a vždy se stejným požadavkem – najít místo pro pacienta, kterého nemocnice nemůže přijmout. Jen za úterý zajistil úřad přesun pěti pacientů z Chebu. Zamířili do pražského Motola, do Klatov, Ústí nad Labem, Příbrami a Českých Budějovic. Převoz do bližších zařízení možný nebyl, místa na oddělení v kraji se během odpoledne zaplnila.

Situace v Karlovarském kraji je podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) „vážná, ale pod kontrolou“. Nejkritičtější podle něj byla situace v pátek, od té doby se ale řadu pacientů podařilo přepravit do jiných zařízení, a stav se tak stabilizoval, řekl v Interview ČT24.

Nemocnicím chybí hlavně personál, za posledních sedm dní testy v regionu odhalily skoro sto infikovaných zdravotníků. Na výpomoc se proto dobrovolně přihlásily sestry z Lázní Kynžvart. Do Chebu jich nastoupí devět. „Děvčata tam toho mají plné zuby, takže není problém, abychom se k nim připojily,“ popsala kynžvartská zdravotní sestra Lucie Dubinová.

Plné nemocnice Zlínského kraje znovu převážejí nakažené pacienty mimo region. Dnes 4 do Břeclavi a fakultních nemocnic v Brně a v Olomouci. pic.twitter.com/zZC7uc5LFp — Luboš Dostál (@Dostal_CT) January 12, 2021

Kvůli rychlému nárůstu pacientů v posledních dnech mají nedostatek sester i v nemocnicích v Libereckém kraji. Ještě minulý týden přitom přijímali pacienty z okolních krajů, teď sami žádají o pomoc. „Každý týden už se vyskytne situace, kdy jsme nuceni řešit nedostatek lůžek. Včera jsem řešil pacienta z České Lípy, vypomohly střední Čechy – Mladá Boleslav,“ uvedl primář oddělení ARO Krajské nemocnice Liberec Dušan Morman.

Skoro na maximu kapacity jsou i nemocnice v hlavním městě. V Motole a Všeobecné fakultní teď mají místo už jen pro jednotky mimopražských pacientů. Na Bulovce je aktuálně 165 pacientů, další přibývají v posledních dnech po desítkách. Jiným nemocnicím tak zařízení už pomoct nemůže.

Celkem se ve špitálech aktuálně léčí přes sedm tisíc pacientů s koronavirem. Za poslední dva týdny vzrostl počet pozitivních hospitalizovaných bezmála o 1500. Část kapacit dál zůstává vyhrazená pro lidi s jinými akutními problémy, v případě potřeby lze ale ještě jejich část přeměnit na infekční místa.

Dobrovolníky přetížené nemocnice vítají

Nemocnice teď stále častěji využívají také pomoc dobrovolníků zvenčí. Sestrám na odděleních pomáhají vojáci, ale také na pět set hasičů a desítky policistů. Zapojili se i lidé mimo záchranný systém.

Armádě vzrostl počet požadavků o výpomoc o třicet procent, například pelhřimovské nemocnici už ale vojáci nebyli schopni vyhovět, místo nich tak nastoupí hasiči. „Jsme rádi, že nám přijdou pomoci s polohováním, s pomocnou činností,“ ocenil ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

Dobrovolně se hlásí lidé rozličných profesí. Ochranný oblek tak navlékl třeba letecký technik základny v Čáslavi, zapojil se i tým zavřené brněnské hvězdárny, který zkouší provoz očkovacího centra na Výstavišti.