Třetí vlnu způsobil podle Kubka nezodpovědný hazard vlády. Zdravotníci jsou zdevastovaní, říká

přehrát video Prezident lékařské komory Milan Kubek v Interview ČT24

„Situace je skutečně mimořádně vážná,“ uvedl prezident lékařské komory. V nemocnicích leží sedm tisíc pacientů s covidem a situace je podle něj oproti podzimu horší v tom, že se tentokrát zdravotnická zařízení nestihla vyprázdnit. Zůstala v nich řada pacientů, kteří už sice formálně nejsou na covid pozitivní, ale stále se nevzpamatovali z následků nemoci. „Navíc máme těžce zdevastovaný personál. Covid prodělalo už 53 tisíc zdravotníků, to je obrovské číslo. Každý čtvrtý zdravotník už nemoc prodělal, zemřelo jich 34, spousta kolegů se potýká s těžkými zdravotními problémy, přesto chodí do práce,“ uvedl Kubek a připomněl, že vysoká zátěž se dá vydržet jen po určitý čas.

„My jsme nestačili dobojovat podzimní bitvu a už nás vláda svou nezodpovědností (…) nahnala do vlny třetí, další bitvy. A když máte unavené vojáky, tak je to špatné,“ řekl. Poukázal také na to, že nemocnice už řadu týdnů fungují v omezeném režimu, odkládají výkony a preventivní prohlídky, což podle něj bude mít negativní následek na zdraví celé populace ještě další řadu let. Prosincové uvolnění byl hazard vlády, za který zaplatí lidské životy, říká Kubek Nejvíce ze současné situace viní vládu. „Pokud otevře hospody, těžko může vyčítat lidem, že do nich chodí. Byla to vláda, kdo nastavoval parametry rozvolnění na začátku prosince. Bohužel to bylo v rozporu s doporučením odborníků, kteří varovali, že epidemie pod kontrolou není,“ řekl. Postup vlády označil jako „strašně nezodpovědný hazard“. Každý den otevřenějšího režimu v prosinci podle něj bude vykoupený několika dny v karanténě, o život zbytečně přijdou tisíce lidí a ekonomika ztratí další desítky miliard korun.

Kromě dodržování protiepidemických opatření Kubek poukázal na to, že lidé mohou situaci ve zdravotnictví napomoci tím, že na sebe budou dávat pozor a nebudou zbytečně riskovat. „Pokud by se otevřely skiareály, tak by to znamenalo obrovský nápor úrazů na sjezdovkách. Nemocnice nemohou řešit jenom covid, musí mít stále rezervu pro infarkty, akutní plicní embolie, komplikované porody, mozkové mrtvice,“ vyjmenoval. Největší problém očkování je prý nedostatek vakcín V Interview ČT24 přiznal, že se mýlil, když dříve jako nejproblematičtější část vakcinace populace uvedl nedostatečnou kampaň ministerstva zdravotnictví. I bez ní je podle něj o očkování poměrně značný zájem. Dávek je však nedostatek. „Začal závod nejenom o životy lidí, ale také závod o to, která země jako první naočkuje své lidi a bude moci otevřít ekonomiku k normálnímu životu. Je smutné vidět Izrael, který očkuje 150 tisíc lidí denně, my jsme zatím oočkovali asi 15 tisíc osob,“ popsal Kubek. Vláda podle něj postupovala správně, když objednala různé očkovací látky od různých výrobců. Chybou podle něj ale bylo objednání pouze tolika dávek, které země skutečně potřebuje. „Měli jsme objednat mnohem víc, samozřejmě i s tím rizikem, že když budeme mít vakcínu, která je zbytečná, tak ji prostě třeba pod cenou prodáme do jiné země,“ řekl.